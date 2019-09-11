Masterchef kim elendi? 10 Eylül Masterchef Türkiye'ye kim veda etti?

Masterchef kim elendi? sorusu programı kaçıranlar tarafından merak ediliyor. TV8'de yayınlanan ve jüri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin yaptığı MasterChef'in 2. sezon 11. yeni bölümünde veda eden isim belli oldu. Kırmızı takımda eleme heyecanı yaşandı.Nalan mı, Ekin mi, Orhan mı yoksa Eda mı elendi? merek ediliyor. 2019 Masterchef Türkiye'ye kim veda etti? diye araştıranlar için tüm bilgiler haberimizde..

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Pazartesi akşamı yapılan yarışmada eleme potasına direk olarak giden isim Nalan olmuştu. Ardından en fazla oyu alarak Eda eleme potasındaki ikinci isimdi. Dün akşam yapılan yarışmanın ardından ise eleme potasına çıkan üçüncü isim Orhan oldu. Dördüncü eleme adayı Ekin oldu.

MasterChef Türkiye jürisi yarışmaya veda eden ismi açıkladı. Yarışmaya veda eden isim Nalan Toprak oldu.





NALAN TOPRAK KİMDİR?

MasterChef Nalan Toprak 31 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Futbol hakemliği yapan Nalan Toprak, Instagram paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeyi başarıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz'de bu sezon yarışan Nalan Toprak yemek yapmayı çok sevdiğini ve annesinin arkadaşlarına yaptığı yemeklerle ünlendiğini dile getiriyor.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de ilk yarışma dokunulmazlık oyunu oldu. Şefler 5 Çayı menüsü istedi. Kırmızı ve Mavi takım kıyasıya yarıştı. En güzel menüyü çıkaran takım ise Mavi oldu. Böylelikle mavi takım eleme heyecanından kurtulmuş oldu.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takım, bireysel dokunulmazlık için bir kez daha yarıştı. Eleme yemeğinde ise, Donilo Zanna'nın hazırladığı, Un Giorno da Ricordane isimli İtalyan yemeği vardı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ise Batuhan oldu.