Martin Scorsese'den şaşırtan Joker açıklaması! 'Ne gerek var?'

NME'de yer alan habere göre bir dönem yapımcı olarak Joker projesine dahil olmayı da değerlendiren Scorsese, filmi izleme gibi bir niyetinin olmadığına işaret etti.

The New York Times’a konuşan Scorsese, 2019’daki favori filmlerine değindi. Yönetmenliğini Bong Joon Ho’nun üstlendiği Altın Palmiye ödüllü Parazit (Parasite) filmini beğendiğini söyleyen Scorsese, Joker’i izlemediğini ama “kliplerini izlediğini” belirtti.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Joker’in yapımcılığını değerlendirdiği süreçte yapımın senaryosunu okuduğundan “filmi bildiğini” ifade eden yönetmen, “Yani izlememe ne gerek var ki?” dedi.

Joker, Scorsese’nin 1976 yapımı Taxi Driver ve 1982 yapımı The King of Comedy’sinden izler taşıyor.

Vizyona girdiği ekimden bu yana 2019’un en çok konuşulan yapımlarından biri haline gelen Joker, dünya çapında 1 milyar doları (yaklaşık 6 milyar TL) aşan bir gişe hasılatına imza atmıştı.

Martin Scorsese geçen ay yaptığı açıklamada, son filmi The Irishman için Netflix'le çalışmasının tek sebebinin "çaresizlik" olduğunu söylemişti.

Yönetmen, görsel efektler barındıran filminin bütçesine hiçbir stüdyo yanaşmayınca Netflix'in kimsenin yapmadığını yaparak işe dahil olduğunu belirtmişti.