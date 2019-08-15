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  3. Malefiz oyuncuları kimler? Malefiz filmi konusu ne?

Malefiz oyuncuları kimler? Malefiz filmi konusu ne?

Malefiz oyuncuları kimler" Malefiz filmi konusu ne"

Malefiz filmi 15 Ağustos Perşembe akşamı Atv ekranlarında yayınlanıyor. Filmin başrollerinde güzel oyuncu Angelina Jolie yer alıyor. Peki, Malefiz filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

Başrollerinde ünlü oyuncu Angeline Jole’nin yer aldığı Malefiz filmi konusu ve görsel dünyası ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Barışçıl bir orman krallığında büyüdüğü için huzurlu bir hayata sahip olan Malefiz, görkemli siyah kanatlara sahip güzel, saf ve genç bir kadındır, ta ki bir zamanlar inandığı adam olan Stephan topraklarının düzenini tehdit edinceye kadar. İşte Malefiz oyuncuları ve konusu

MALEFİZ KONUSU

Klasik Uyuyan Güzel masalına hiç kötünün tarafından bakmayı denediniz mi? Barışçıl bir orman krallığında büyüdüğü için huzurlu bir hayata sahip olan Malefiz, görkemli siyah kanatlara sahip güzel, saf ve genç bir kadındır, ta ki bir zamanlar inandığı adam olan Stephan topraklarının düzenini tehdit edinceye kadar… Malefiz, topraklarının koruyucusu olur ama acımasız bir ihanete uğrayınca o saf kalbi taşa dönüşür. Onun bu kadar kin ve öfke dolu olmasının nedeni budur, Aurora'yı 100 yıllık bir ölüme mahkum etmesi de tüm bu çektiği acıların sonucudur...

MALEFİZ OYUNCULARI

Filmin yönetmenliğini Robert Stromberg üstlenirken, başrol Malefiz'i Angelina Jolie canlandırıyor. Genç prenses ise Elle Fanning oynarken kendisine kadroda Sharlto Copley, Miranda Richardson, Sam Riley, Kenneth Cranham gibi tecrübeli oyuncular eşlik ediyor. 

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