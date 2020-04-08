Malefiz filmi konusu nedir? Malefiz oyuncuları kimlerdir?

Başrollerinde ünlü oyuncu Angeline Jole’nin yer aldığı Malefiz filmi konusu ve görsel dünyası ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Barışçıl bir orman krallığında büyüdüğü için huzurlu bir hayata sahip olan Malefiz, görkemli siyah kanatlara sahip güzel, saf ve genç bir kadındır, ta ki bir zamanlar inandığı adam olan Stephan topraklarının düzenini tehdit edinceye kadar. Malefiz oyuncuları ve konusu ile ilgili detaylar haberimizde…

MALEFİZ KONUSU

Fantastik yönleri ağır basan Malefiz filmi konusu şu şekilde;

Klasik Uyuyan Güzel masalına hiç kötünün tarafından bakmayı denediniz mi? Barışçıl bir orman krallığında büyüdüğü için huzurlu bir hayata sahip olan Malefiz, görkemli siyah kanatlara sahip güzel, saf ve genç bir kadındır, ta ki bir zamanlar inandığı adam olan Stephan topraklarının düzenini tehdit edinceye kadar… Malefiz, topraklarının koruyucusu olur ama acımasız bir ihanete uğrayınca o saf kalbi taşa dönüşür. Onun bu kadar kin ve öfke dolu olmasının nedeni budur, Aurora'yı 100 yıllık bir ölüme mahkum etmesi de tüm bu çektiği acıların sonucudur.

MALEFİZ OYUNCULARI

Filmin yönetmenliğini Robert Stromberg üstlenyor. Başrol karakteri ise Angelina Jolie canlandırıyor. Genç prensesi Elle Fanning oynarken kendisine kadroda Sharlto Copley, Miranda Richardson, Sam Riley, Kenneth Cranham gibi tecrübeli oyuncular eşlik ediyor.

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19.00 ATV Ana Haber

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