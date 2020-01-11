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  3. Maksimum Tehlike filmi konusu nedir? Maksimum Tehlike filmi oyuncuları kimler?

Maksimum Tehlike filmi konusu nedir? Maksimum Tehlike filmi oyuncuları kimler?

Maksimum Tehlike filmi konusu nedir" Maksimum Tehlike filmi oyuncuları kimler"

Başrollerini Steven Seagal ve Steve Austin’in paylaştığı Maksimum Tehlike filmi 11 Ocak Cumartesi günü izleyici karşısına çıkıyor. Senaryosu Richard Beattie’ye ait olan filmin yönetmen koltuğunda Keoni Waxman oturuyor. Aksiyon ve gerilim dolu film izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Peki, Maksimum Tehlike filmi oyuncuları kimler, konusu ne?

Aksiyon ve macera filmi sevenleri ekran başına kilitleyen Maksimum Tehlike filmi 11 Ocak Cumartesi akşamı Show Tv’de izleyiciyle buluşuyor. Filmin oyuncu kadrosunda Steven Seagal, Steve Austin, Michael Pare ve Ian Robison gibi isimler yer alıyor. Filmde eski bir polis memurunun bir hapishaneye görevli olarak gitmesi ve daha sonra yaşadığı olaylar anlatılıyor. İşte Maksimum Tehlike filmi konusu ve oyuncuları…

MAKSİMUM TEHLİKE KONUSU NE?

Eski bir polis olan operasyon uzmanı Cross ve ortağı Manning bir göreve atanırlar. Eski bir hapishaneyi yedeğe çekmeleri ve iki gizemli, bayan suçlunun gelişlerini önceden tespit etmeleri gerekmektedir. Bu kişilerin peşinde olan, başka seçkin para güçleri hapishaneyi ele geçirmeden önce onlar bunu başarmak durumundadırlar. Kadınların gerçek kimliği açığa çıktığında ise Cross, aslında hayal edebildiğinden çok daha büyük bir olayın içinde olduğunu fark edecektir. O zaman da baş etmesi gereken koşullar zorlaşacaktır.

MAKSİMUM TEHLİKE OYUNCULARI

Steven Seagal Rolü : Cross

Steve Austin Rolü : Manning

Michael Paré Rolü : Chris Blake

Ian Robison Rolü : Warden Samuels

Aliyah O'Brien Rolü : Charlotte

Steph Song Rolü : Samantha

Michael Adamthwaite Rolü : Collins

Bren Foster Rolü : Bradley

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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