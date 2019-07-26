Mad Max Öfkeli Yollar oyuncuları kimler? Mad Max Öfkeli Yollar filmi konusu ne?
Başrollerinde yakışıklı oyuncu Tom Hardy’nin yer aldığı Mad Max Öfkeli Yollar filmi bu akşam saat 20:00’da Star Tv ekranlarında yayınlanıyor. Hem konusu hem de oyuncularıyla dikkat çeken Mad Max Öfkeli Yollar filminin yönetmenliğini George Miller üstleniyor. 2015 yılında vizyona giren film aksiyon bilmkurgu türünde yer alıyor. Peki, Mad Max Öfkeli Yollar oyuncuları kimler, konusu ne?
Bu akşam Star Tv ekranlarında yayınlanacak Mad Max Öfekli Yollar filmi yoğun ilgi görüyor. Mad Max Öfekli Yollar filmi başrollerinde Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult gibi ünlü isimler yer alıyor. Mad Max: Öfkeli Yollar'da, zorlu geçmişi Mad Max’i hayatta kalmak için en iyi yolun yalnız olmak gerektiğine inandırmıştır. Yine de bir şekilde kendini Furiosa adlı liderlerinin peşinde çorak topraklardaki savaş ortamından, sürekli kaçarak hayatta kalmaya çalışan bir grubun arasında bulur. İşte Mad Max Öfkeli yollar filmi konusu ve oyuncuları
MAD MAX ÖFKELİ YOLLAR FİLMİ KONUSU
Mad Max: Öfkeli Yollar’da, zorlu geçmişi Mad Max’i hayatta kalmak için en iyi yolun yalnız olmak gerektiğine inandırmıştır. Yine de bir şekilde kendini Furiosa adlı liderlerinin peşinde çorak topraklardaki savaş ortamından, sürekli kaçarak hayatta kalmaya çalışan bir grubun arasında bulur. Yaşadıkları ortamı zalimce yöneten Immortan Joe’dan kaçmaktadırlar ve Joe kendisinden çalınan ve yeri doldurulamayacak derecede önemli kaybının peşindedir.
Post-apokaliptik türünün yaratıcısı ve efsanevi “Mad Max” filmlerinin ardındaki usta yönetmen George Miller'ın bir kez daha yönetmen koltuğunda oturduğu Mad Max: Öfkeli Yollar geri dönüyor! Charlize Theron ve Tom Hardy'nin rol aldığı film, serinin dördüncü bölümü.
MAD MAX ÖFKELİ YOLLAR OYUNCULARI
Tom Hardy
Charlize Theron
Zoë Kravitz
Nicholas Hoult
Rosie Huntington-Whiteley
Riley Keough
Nathan Jones
Josh Helman
Hugh Keays-Byrne
Megan Gale
Angus Sampson
Debra Ades
Abbey Lee