Mad Max Öfkeli Yollar oyuncuları kimler? Mad Max Öfkeli Yollar filmi konusu ne?

Bu akşam Star Tv ekranlarında yayınlanacak Mad Max Öfekli Yollar filmi yoğun ilgi görüyor. Mad Max Öfekli Yollar filmi başrollerinde Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult gibi ünlü isimler yer alıyor. Mad Max: Öfkeli Yollar'da, zorlu geçmişi Mad Max’i hayatta kalmak için en iyi yolun yalnız olmak gerektiğine inandırmıştır. Yine de bir şekilde kendini Furiosa adlı liderlerinin peşinde çorak topraklardaki savaş ortamından, sürekli kaçarak hayatta kalmaya çalışan bir grubun arasında bulur. İşte Mad Max Öfkeli yollar filmi konusu ve oyuncuları

MAD MAX ÖFKELİ YOLLAR FİLMİ KONUSU

Mad Max: Öfkeli Yollar’da, zorlu geçmişi Mad Max’i hayatta kalmak için en iyi yolun yalnız olmak gerektiğine inandırmıştır. Yine de bir şekilde kendini Furiosa adlı liderlerinin peşinde çorak topraklardaki savaş ortamından, sürekli kaçarak hayatta kalmaya çalışan bir grubun arasında bulur. Yaşadıkları ortamı zalimce yöneten Immortan Joe’dan kaçmaktadırlar ve Joe kendisinden çalınan ve yeri doldurulamayacak derecede önemli kaybının peşindedir.

Post-apokaliptik türünün yaratıcısı ve efsanevi “Mad Max” filmlerinin ardındaki usta yönetmen George Miller'ın bir kez daha yönetmen koltuğunda oturduğu Mad Max: Öfkeli Yollar geri dönüyor! Charlize Theron ve Tom Hardy'nin rol aldığı film, serinin dördüncü bölümü.

MAD MAX ÖFKELİ YOLLAR OYUNCULARI

Tom Hardy

Charlize Theron

Zoë Kravitz

Nicholas Hoult

Rosie Huntington-Whiteley

Riley Keough

Nathan Jones

Josh Helman

Hugh Keays-Byrne

Megan Gale

Angus Sampson

Debra Ades

Abbey Lee