Macera severler ekran başına! Tarzan Efsanesi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Başrollerini Alexander Skarsgard ve Margot Robbie paylaştığı Tarzan Efsanesi filmi 16 Mayıs Cumartesi akşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. 2016 yılında ABD'de vizyona giren filmin yönetmen koltuğunda David Yates oturuyor. Filmde Peki, Tarzan Efsanesi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte cevabı…
David Yates yönetmenliğinde çekilen Tarzan Efsanesi filmi 16 Mayıs Cumartesi akşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Filmin oyuncu kadrosunda Alexander Skarsgard, Margot Robbie, Christoph Waltz, Samuel L. Jackson gibi isimler yer alıyor. Filmde Anne ve babasını kaybettikten sonra ormanda goriller tarafından büyütülen Tarzan’ın hikayesi anlatılıyor. İşte Tarzan Efsanesi filmi konusu ve oyuncuları...
TARZAN EFSANESİ FİLMİ KONUSU
Ormanların Tarzan'ı olarak nam salan adam artık Greystoke Lordu John Clayton adıyla ve sevdiği kadınla medeniyette yaşamaya başlamıştır. Üstelik meclisin ticari ataşesi olarak görev almak için Kongo’ya davet edilmiştir. Fakat arkasında alçakça planlar işlemektedir. Belçika Kralı’nın elçisi Leon Rom’un Clayton'u biri intikam oyununda piyon olarak kullanacaktır. Fakat kiminle ve ne ile dans ettiklerinden habersizdirler...
Bir gün Avam Kamarası tarafından yeniden büyüdüğü topraklara, Kongo'da Belçika Kralı tarafından kurulan bağımsız devlete ticaret elçisi olarak gönderilir. Ancak burada Leon Rom'un kurduğu komplodan habersizdir. Her şeyi öğrendiğinde ise eşi Jane'in hayatını kurtarmak için varını yoğunu ortaya koyması gerekecektir.
TARZAN EFSANESİ OYUNCULARI
Alexander Skarsgård Rolü : Tarzan
Margot Robbie Rolü : Jane
Christoph Waltz Rolü : Captain Rom
Samuel L. Jackson Rolü : George Washington Williams
Djimon Hounsou Rolü : Chief Mbonga
Ella Purnell Rolü : Young Jane
Jim Broadbent Rolü : Prime Minister
Casper Crump Rolü : Captain Kerchover