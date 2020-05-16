Macera severler ekran başına! Tarzan Efsanesi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

David Yates yönetmenliğinde çekilen Tarzan Efsanesi filmi 16 Mayıs Cumartesi akşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Filmin oyuncu kadrosunda Alexander Skarsgard, Margot Robbie, Christoph Waltz, Samuel L. Jackson gibi isimler yer alıyor. Filmde Anne ve babasını kaybettikten sonra ormanda goriller tarafından büyütülen Tarzan’ın hikayesi anlatılıyor. İşte Tarzan Efsanesi filmi konusu ve oyuncuları...



TARZAN EFSANESİ FİLMİ KONUSU

Ormanların Tarzan'ı olarak nam salan adam artık Greystoke Lordu John Clayton adıyla ve sevdiği kadınla medeniyette yaşamaya başlamıştır. Üstelik meclisin ticari ataşesi olarak görev almak için Kongo’ya davet edilmiştir. Fakat arkasında alçakça planlar işlemektedir. Belçika Kralı’nın elçisi Leon Rom’un Clayton'u biri intikam oyununda piyon olarak kullanacaktır. Fakat kiminle ve ne ile dans ettiklerinden habersizdirler...

Bir gün Avam Kamarası tarafından yeniden büyüdüğü topraklara, Kongo'da Belçika Kralı tarafından kurulan bağımsız devlete ticaret elçisi olarak gönderilir. Ancak burada Leon Rom'un kurduğu komplodan habersizdir. Her şeyi öğrendiğinde ise eşi Jane'in hayatını kurtarmak için varını yoğunu ortaya koyması gerekecektir.

TARZAN EFSANESİ OYUNCULARI

Alexander Skarsgård Rolü : Tarzan

Margot Robbie Rolü : Jane

Christoph Waltz Rolü : Captain Rom

Samuel L. Jackson Rolü : George Washington Williams

Djimon Hounsou Rolü : Chief Mbonga

Ella Purnell Rolü : Young Jane

Jim Broadbent Rolü : Prime Minister

Casper Crump Rolü : Captain Kerchover