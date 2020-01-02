Macera filmi sevenler dikkat! Karayip Korsanları 2 Ölü Adamın Sandığı konusu ne, oyuncuları kimler?

Başrollerinde ünlü oyuncu Johnny Depp, Orlando Bloom ve Keira Knightley’in yer aldığı Karayip Korsanları 2 Ölü Adamın Sandığı filmi 2 Ocak Perşembe günü Atv ekranlarında yayınlanıyor. Gore Verbinski yönetmenliğindeki aksiyon ve macera dolu film izleyicilere soluksuz dakikalar yaşatıyor. Kaptan Jack Sparrow’un Davey Jones’a borcu vardır. Bu borcu ödemezse sonsuza dek lanetlenecek olan Sparrow’un tek umudu Ölü Adamın Sandığı’nı bulmaktır. İşte Karayip Korsanları 2 Ölü Adamın sandığı konusu ve oyuncuları

KARAYİP KORSANLARI 2 ÖLÜ ADAMIN SANDIĞI FİLMİ KONUSU NE?

Bir kez daha kılıç savaşçısı korsanların dünyasına misafir oluyoruz. Kaptan Jack Sparrrow’un, Uçan Hollandalı’nın kaptanı Davy Jones’a kan borcu olduğu konusunda kendisine bir hatırlatma yapılır. Davy Jones, cehennemden çıkma mürettebatı ile bir hayalet geminin kaptanıdır. Jack, borcunu temizlemezse, Davy’nin kölesi olarak kalmaya mahkum olacaktır. Jack Sparrow’un içinden çıkamayacağı durum pek görülmediği üzere illa ki bir yol bulacaktır. Ölü Adamın Sandığı’na sahip olan kişinin Davy Jones’un da kontrol edebileceğini fark edince durum karmaşıklaşacaktır.

KARAYİP KORSANLARI 2 ÖLÜ ADAMIN SANDIĞI OYUNCULARI

Johnny Depp Rolü : Captain Jack Sparrow

Orlando Bloom Rolü : Will Turner

Keira Knightley Rolü : Elizabeth Swann

Stellan Skarsgård Rolü : 'Bootstraps' Turner

Naomie Harris Rolü : Tia Dalma

Alex Norton Rolü : Captain Sam Bellamy

Jack Davenport Rolü : Commodore James Norrington

Bill Nighy Rolü : Davey Jones