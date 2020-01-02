Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,958
  • 6,658
  • 292.62
  • 115932
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Televizyon
    3. >
  3. Macera filmi sevenler dikkat! Karayip Korsanları 2 Ölü Adamın Sandığı konusu ne, oyuncuları kimler?

Macera filmi sevenler dikkat! Karayip Korsanları 2 Ölü Adamın Sandığı konusu ne, oyuncuları kimler?

Macera filmi sevenler dikkat! Karayip Korsanları 2 Ölü Adamın Sandığı konusu ne, oyuncuları kimler"

Sinema dünyasının sevilen film serisi Karayip Korsanları 2 Ölü Adamın Sandığı Atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Yönetmenliğini Gore Verbinski’nin üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley gibi isimler yer alıyor. 2006 yılında vizyona giren film izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Peki, Karayip Korsanları 2 Ölü Adamın Sandığı konusu ne, oyuncuları kimler?

Başrollerinde ünlü oyuncu Johnny Depp, Orlando Bloom ve Keira Knightley’in yer aldığı Karayip Korsanları 2 Ölü Adamın Sandığı filmi 2 Ocak Perşembe günü Atv ekranlarında yayınlanıyor. Gore Verbinski yönetmenliğindeki aksiyon ve macera dolu film izleyicilere soluksuz dakikalar yaşatıyor. Kaptan Jack Sparrow’un Davey Jones’a borcu vardır. Bu borcu ödemezse sonsuza dek lanetlenecek olan Sparrow’un tek umudu Ölü Adamın Sandığı’nı bulmaktır. İşte Karayip Korsanları 2 Ölü Adamın sandığı konusu ve oyuncuları

KARAYİP KORSANLARI 2 ÖLÜ ADAMIN SANDIĞI FİLMİ KONUSU NE?

Bir kez daha kılıç savaşçısı korsanların dünyasına misafir oluyoruz. Kaptan Jack Sparrrow’un, Uçan Hollandalı’nın kaptanı Davy Jones’a kan borcu olduğu konusunda kendisine bir hatırlatma yapılır. Davy Jones, cehennemden çıkma mürettebatı ile bir hayalet geminin kaptanıdır. Jack, borcunu temizlemezse, Davy’nin kölesi olarak kalmaya mahkum olacaktır. Jack Sparrow’un içinden çıkamayacağı durum pek görülmediği üzere illa ki bir yol bulacaktır. Ölü Adamın Sandığı’na sahip olan kişinin Davy Jones’un da kontrol edebileceğini fark edince durum karmaşıklaşacaktır.

KARAYİP KORSANLARI 2 ÖLÜ ADAMIN SANDIĞI OYUNCULARI

Johnny Depp Rolü : Captain Jack Sparrow

Orlando Bloom Rolü : Will Turner

Keira Knightley Rolü : Elizabeth Swann

Stellan Skarsgård Rolü : 'Bootstraps' Turner

Naomie Harris Rolü : Tia Dalma

Alex Norton Rolü : Captain Sam Bellamy

Jack Davenport Rolü : Commodore James Norrington

Bill Nighy Rolü : Davey Jones

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya olay yorum!
Hercai'nin yıldızı Aslı Samat'tan çarpıcı itiraflar!
MasterChef'te ikinci olan Alican'dan canlı yayında şaşırtan açıklama!
Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
100 bin gülle evlilik teklifi

Ortadoğu´ya yüzlerce asker göndermişti! ABD o görüntüleri yayınladı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Yavru Akdeniz foku ölü olarak sahile vurdu!

Yöre halkının geçim kaynağı oldu! Kilosunu 80 liradan satıyorlar