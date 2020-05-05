Lübnan karantinada Türk dizileri izliyor

Ülkenin en çok izlenen televizyon kanalı El-Cedid, ramazan ayının girmesiyle 3 Türk dizisi “Karadeniz”, “Fazilet Hanım ve Kızları” ile “Siyah Beyaz Aşk”ı ekrana taşıdı. MTV de ise “Bir Zamanlar Çukurova”, “Bizim Hikaye” ve “Kadın” isimli yapımları izleyiciyle buluşturuyor. LBCI ise “Paramparça” dizisini yayınlamayı sürdürüyor.