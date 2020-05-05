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  3. Lübnan karantinada Türk dizileri izliyor

Lübnan karantinada Türk dizileri izliyor

Lübnan karantinada Türk dizileri izliyor

Lübnanlılar, ekonomik kriz ve Kovid 19 mücadele önlemleri eşliğinde girdikleri ramazan ayında Türk dizilerini izleyerek sıkıntılarından uzaklaşıyor.

Ülkenin en çok izlenen televizyon kanalı El-Cedid, ramazan ayının girmesiyle 3 Türk dizisi “Karadeniz”, “Fazilet Hanım ve Kızları” ile “Siyah Beyaz Aşk”ı ekrana taşıdı. MTV de ise “Bir Zamanlar Çukurova”, “Bizim Hikaye” ve “Kadın” isimli yapımları izleyiciyle buluşturuyor. LBCI ise “Paramparça” dizisini yayınlamayı sürdürüyor.


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