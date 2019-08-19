Lion filmi konusu ne? Lion filmi oyuncuları kimler?

19 Ağustos Pazartesi akşamı televizyonda ilk kez yayınlanan Lion filmi yoğun ilgi görüyor. Filmin oyuncu kadrosunda Nicole Kidman, Dev Patel, Ronney Mara gibi isimler yer alıyor. 5 yaşındaki Hintli bir çocuk ağabeyinin geri dönmesini beklerken bir tren vagonunda uyuyakalır. O uyurken trenin yola çıkması sonucu küçük çocuk uyandığında kendini evinden kilometrelerce uzakta bulur. İşte Lion filmi konusu ve oyuncuları

LİON FİLMİ KONUSU

5 yaşındaki Hintli bir çocuk ağabeyinin geri dönmesini beklerken bir tren vagonunda uyuyakalır. O uyurken trenin yola çıkması sonucu küçük çocuk uyandığında kendini evinden kilometrelerce uzakta bulur. Artık kayıptır ve eve nasıl döneceğine dair bir fikri yoktur. Kendini Calcutta'da bulan küçük çocuk büyük mücadelelerden sonra Avustralyalı bir çift tarafından evlat edinilir ve sevgiyle büyür. Ancak ailesini bulma isteği giderek bir saplantıya dönüşür. Elinde hiçbir şey olmadan ilerlemeye çalışan genç adamın içindeki çaresizlik zamanla hayatını da etkilemeye başlar...

LİON OYUNCULARI

Lion filminin başrollerinde Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman ve David Wenham gibi güçlü isimler yer alırken, filmin yönetmenliğini ise Garth Davis üstleniyor.