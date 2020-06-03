Lezzet Düşkünleri oy nasıl verilir? Lezzet Düşkünleri oy verme ekranı sizlerle!

Lezzet Düşkünleri oy verme ekranı yoğun ilgi görüyor. Günün yarışan takımının yemeklerini tadan diğer yarışmacılar ve şef puanını veriyor. Yemeklerin nasıl yapıldığına ve anlatımına dikkat eden halkın da puanı göz önünde bulundurularak haftanın birincisi ve eleneni belirleniyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan Lezzet Düşkünleri yarışmacılarına nasıl oy verileceği ile ilgili bilgiler haberimiz içerisinde yer alıyor.

LEZZET DÜŞKÜNLERİ OY VERME EKRANI

LEZZET DÜŞKÜNLERİ OY NASIL VERİLİR?

Lezzet Düşkünleri oy verme işlemi https://lezzetduskunleri.tv8.com.tr/ adresi üzerinden yapılıyor. Oy kullanmak için kayıt olup oturum açılması gerekiyor. Her gün yeni bir oy kullanılabiliyor.

LEZZET DÜŞKÜNLERİ FORMATI NASIL?

Ünlü şef Gabriele Sponza'nın sunumuyla ekranlara gelecek olan ve seyircinin de oyları ile yarışmanın kaderini belirleyeceği Lezzet Düşkünleri yarışması bir evde geçiyor Bu evde ikili takımlar halinde yarışacak olan 5 çift, birbirlerine karşı tüm becerilerini sergileyecek. Yarışmacılar, bu şekilde Lezzet Düşkünleri evinde en uzun süre kalabilmek ve haftanın ödülünü kazanmak için yarışacaklar.

Ünlü şefimiz program boyunca seyirciye hem pratik mutfak bilgileri verecek hem de seyircinin dili damağı olarak, ekrana gelen tüm lezzetleri detayları ile aktaracak. Haftanın son gününde yani finalinde bir çift büyük ödülü kazanırken bir çift de hayallerine veda ederek yarışmadan ayrılacak. 6. günün sonunda elenen çiftin yerine ise yine çok yetenekli bir başka çift gelecek ve yarışma tüm heyecanıyla kaldığı yerden devam edecek.