Leke 4. yeni bölüm fragmanı! Leke 3. son bölümde neler oldu?

Leke’nin 4.yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Leke’nin yeni bölümünde Cem ile Yasemin’in arası iyice açılıyor. Leke’nin son bölümünde Yasemin “Yaseminin mevsimi geçmedi mi? Sen nereden buldun yaseminleri.” diye sorar. Cem ise “Ararsan bulursun yasemini.” diye bir cevap veriyor. Cem ile Yasemin iyice yakınlaşıyor ve Yasemin Cem’in ofisine gidiyor. Yasemin Cem’ “Çok önemli birisin. Anlı şanlı bir şirketin prensisin. Güç, para pul, parlak bir gelecek… Her şeysin. Ama insan değilsin. Adam değilsin” diyor ve Cem’i şaşırtıyor. Yasemin Murat’a Cem’in artık olmayacağını anlatır. Murat’a “Artık Cem abi demeyeceksin.” der ve bu onu hırçınlaştırır.

LEKE 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kanal D’nin sevilen dizisi Leke’nin 4. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı gibi haberimize eklenecektir.

LEKE SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 3. BÖLÜM ÖZETİ

Yasemin, Cem’le yüzleşmek için şirkete gider. Yasemin'in kalbini ikinci kez kıran Cem yaptığı hatanın farkına varır. Cem'in, Yasemin'e gönderdiği özür çiçeği de Birkan engeline takılır. Yasemin, Cem'i affedebilecek midir?

Emniyette tekne baskını olayı yüzünden köşeye sıkışan Birkan, yeni operasyon için düğmeye basar. Arda yeniden gözaltına alınır. Yasemin de gözaltına alınacak mıdır?

Şirin, Serpil'in gönderdiği yeni işte ölümle burun buruna gelir. Yaşadığı korkuyla işi bırakmak istediğini Serpil'e söyler. Serpil Şirin'e özgürlüğünü verecek midir?

Yasemin'in Cem'le görüşmeme kararı Murat'ı hırçınlaştırır. Yasemin Murat'a nasıl söz geçireceğini bilemez. Yurda Murat'ı ziyarete gittiğinde hiç beklemediği bir misafirle karşılaşır.

Ferhan, Belkıs'ın yıllar sonra neden geri döndüğünü araştırmak ister. Ferhan'ın bu konuda yardım için çalacağı kapı Cem ve Yasemin için büyük bir tehlikedir.

Mehmet ve Pelin'in, Cem’i CEO’luk yarışından diskalifiye etmek için ellerine güçlü bir koz geçer. Cem'in iş hayatında da kardeşiyle sınanacağı bu plan başarılı olacak mıdır?

LEKE DİZİSİNİN KONUSU

Yasemin'in hikâyesi Almanya'da başlamış, hayatın iniş çıkışları içinde kendini yetiştirme yurdunda bulmuştur. Ancak yaşamaktan korkmamış, hukuk fakültesine girmeyi başarmıştır. Artık hem okuyup hem de çalışmaktadır. Hayattaki tek amacı, babaları farklı olduğu için yetiştirme yurdunda büyüyen işitme engelli kardeşinin velayetini almaktır. Bir yandan da kardeşi Murat'ın ameliyatı için para biriktirmektedir.

Cem, varlıklı bir ailenin iki çocuğundan büyük olanıdır. Çocukken annesi Belkıs ve babasını ayrı düşüren, hayatlarını alt üst eden bir olaya tanık olmuştur… Cem; işinde başarılı, parlak bir adam olur. Ancak geçmişte yaşananlar yüzünden kadınlara mesafeli ve güvensizdir.

Yasemin ve Cem'in hayatı; Cem'in şirketinin organizasyon gecesinde yaşanan bir olayla kesişir. İki kırık kalp, iki yaralı ruh… Karanlık sırların, ihtirasların, entrikaların arasında yeşermeye çalışan saf bir aşk… Gurur mu galip gelecek aşk mı?

LEKE DİZİSİ OYUNCULARI

MELİS SEZEN KİMDİR?

Melis Sezen, 2 Aralık 1993 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü’nden mezun olan Melis Sezen, Hayat Bazen Tatlıdır dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Leke dizisinde Yasemin karakterine hayat veren Melis Sezen, 1.69 metre boyunda, 54 kilo ve Yay burcudur.

Melis Sezen’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Leke (Yasemin) (TV Dizisi)

2019 – Mucize 2 (Sinema Filmi)

2018 – Şampiyon (Esra) (Sinema Filmi)

2018 – Tilki Yuvası (Sinema Filmi)

2018 – Dünya Hali (Sinema Filmi)

2017 – Siyah İnci (Ebru) (TV Dizisi)

2016 – Hayat Bazen Tatlıdır (Asya) (TV Dizisi)

BURAK SEVİNÇ KİMDİR?

Burak Sevinç, 1 Nisan 1985 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Aslen Zonguldak’lıdır. Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları bölümünden mezundur. 2012 yılında rol aldığı Babam İçin dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Burak Sevinç kanun, ud, keman ve gitar çalıyor. Bir dönem Enbe Orkestrası'nda profesyonel olarak müzisyenlik yapmıştır.

Yalan Dünya, Merhaba Hayat, Ben Onu Çok Sevdim, Kurtlar Vadisi Pusu ve Evli ve Öfkeli dizilerinde rol alan Burak Sevinç, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Leke dizisinde Cem Yenilmez karakterine hayat vermektedir. Burak Sevinç, 1.88 metre boyunda, 80 kilo ve Koç burcudur.

Burak Sevinç’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Leke (Cem) (TV Dizisi)

2017 – Söz (Fethi) (TV Dizisi)

2017 – Mahalle (Sinema Filmi)

2016 – Dönerse Senindir (Sinema Filmi)

2016 – Altınsoylar (Oğuz) (TV Dizisi)

2015 – Evli ve Öfkeli (Cihan) (TV Dizisi)

2013 – Ben Onu Çok Sevdim (Hasan) (TV Dizisi)

2013-2015 – Kurtlar Vadisi Pusu (Timur) (TV Dizisi)

2013 – Merhaba Hayat (TV Dizisi)

2012 – Yol Ayrımı (Yusuf) (TV Dizisi)

2012 – Babam İçin (TV Dizisi)