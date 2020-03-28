La Casa de Papel yeni sezon ne zaman? Netflix La Casa de Papel 4.sezon fragmanını yayınladı! İşte dizinin tarihi..

Netflix La Casa de Papel 4.sezon fragmanını yayınladı. Tüm dünyada büyük bir ilgiyle izlenen dizi yayınlandığı günden bu yana birçok ödül aldı. İzleyiciler tarafından tam not alan suç ve soygun dizisi Türkiye'de de merakla araştırılıyor. La Casa de Papel yeni sezon ne zaman? sorusunun yanıtı hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

LA CASA DE PAPEL 4.SEZON NE ZAMAN?

La Casa de Papel 4.sezon için geri sayım başladı. 3 Nisan 2020'de Netflix'te yayınlanacak.

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MÜFETTİŞ RAQUEL’DEN ÜZEN HABER

La casa de papel’de müfettiş Raquel’i canlandıran Itziar Ituno, geçtiğimiz günlerde corona virüsüne yakalandığını açıklamıştı. Ituno, virüs testinin pozitif çıkmasının ardından kendisini eve kapatmıştı.