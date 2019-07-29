Bir suç dehası planını gerçekleştirmek üzere polisi ustalıkla yönlendirirken sekiz hırsız, rehineler alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kilitlenmesini konu alan sevilen dizi La casa de papel'in 3. sezonu yayınlanmasından ardından sıra "La Casa De Papel 4. sezon olacak mı?" sorusu gündeme geldi.

LA CASA DE PAPEL 4. SEZON OLACAK MI?

La Casa De Papel 4. sezon ne zaman geliyor? sorusu dizi severler tarafından merak ediliyordu. La Casa De Papel 4. sezon müjdesi İspanyol yapımı dizinin yönetmeni Jesús Colmenar düzenlenen basın toplantısında geldi.19 Temmuz’da izleyicinin karşısına çıkan dizinin yeni sezonu için de onay alındı.