La Casa De Papel 4. sezon gelecek mi? La Casa de Papel 4.sezon tarihi belli mi?

La Casa De Papel 4. sezon gelecek mi? arama motorunda araştırılan konular arasında yerini aldı. Bir İspanyol soygun dizisi olan La Casa de Papel'in 3.sezonu merakla bekleniyodu. Geçtiğimiz günlerde Netflix'te yayınlandı. 3. sezonun ardından izleyiciler La Casa De Papel 4. sezon gelecek mi? merak ediyor. La Casa De Papel 4. sezon müjdesi İspanyol yapımı dizinin yönetmeni Jesús Colmenar düzenlenen basın toplantısında geldi..

LA CASA DE PAPEL 4. SEZON GELECEK Mİ?

La Casa De Papel 4. sezon müjdesi İspanyol yapımı dizinin yönetmeni Jesús Colmenar düzenlenen basın toplantısında geldi.19 Temmuz’da izleyicinin karşısına çıkan dizinin yeni sezonu için de onay alındı. İspanyol yapımı dizinin yönetmeni Jesús Colmenar düzenlenen basın toplantısında dizinin dördüncü sezonunun olacağını ve resmi açıklamanın çok yakında yapılacağını söyledi.

Yeni sezon hakkında henüz kesin bir bilgi bulunmuyor. 3. sezonu neredeyse 1 sene beklenmişti. Bu nedenle 4. sezonunda 2020 yılının sonlarına doğru yayınlanması tahmin ediliyor.

LA CASA DE PAPEL HAKKINDA

Profesör olarak adlandırılan bir suç dehası, tarihin en büyük soygununu yapmayı planlar. Amacı İspanya Kraliyet Darphanesine girmektir. Bunun için de işlerinde uzman olan 8 suçludan oluşan bir ekip kurar. Ekip, 5 aylık bir eğitim sürecinden geçer ve bu sürede her ihtimali hesaba katarak soygunu kusursuz bir hale getirirler. Artık her şey hazırdır. 8 kişi, rehineleri de yanlarına alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kitler fakat hiç hesaba katmadıkları olaylar gerçekleşir.