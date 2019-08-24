Kuzgun yeni sezon ne zaman başlıyor? Kuzgun yeni sezon tarihi belli mi?

Kuzgun yeni sezon tarihi belli mi? Star Tv ekranlarının sevilen dizisi Kuzgun yeni sezon hazırlıklarına başladı. Dizinin hayranları ‘Kuzgun yeni sezon ne zaman başlıyor?’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Yapımı Ay Yapım’a ait olan Kuzgun yönetmen koltuğunda Bahadır İnce oturuyor. Kuzgun sezon finalinde Dila Kuzgun’u kalbinden vurmuştu. Hayranlarını heyecanda bırakarak sezona veda eden dizinin yeni sezonuyla ilgili ayrıntılara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz

KUZGUN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kuzgun yeni sezonunu ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı fakat Eylül ayında başlaması bekleniyor. Yeni sezon tarihi ile ilgili bir gelişme olunca haberimiz içerisine eklenecektir.

ONUR SAYLAK, KUZGUN DİZİNİN KADROSUNA KATILDI

Geçtiğimiz sezon Star’da yayınlanmaya başlayan, etkileyici senaryosu ile dikkatleri üstüne çeken, Ay Yapım imzalı ‘Kuzgun’ dizisinin yeni sezon kadrosuna sevilen oyuncu Onur Saylak katıldı.

Dizinin merakla beklenen yeni sezonunda oyuncu kadrosuna, canlandırdığı karakterleri güçlü oyunculuğuyla fenomene dönüştüren usta oyuncu Onur Saylak katıldı. Saylak, hikayenin kilit karakterlerinden Ferman’a hayat verecek. Oynadığı projelerle övgü dolu yorumlar alan oyuncu, ‘Kuzgun’daki rolüyle de adından çokça söz ettirecek.

Kuzgun (Barış Arduç) ile Dila (Burcu Biricik) arasındaki nefesleri kesen yüzleşmede Dila’nın kendini vurmasıyla sezon arası veren dizinin yeni sezonunda ikili arasında neler yaşanacağı merakla beklenirken, Saylak’ın canlandırdığı Ferman ile kartlar yeniden dağıtılacak.

Eylül ayında seyircisi ile buluşmaya hazırlanan ‘Kuzgun’, kadroya dahil olan dikkat çekici ve başarılı oyuncularıyla sezona iddialı girecek.

Kuzgun yeni sezona hazır

Ay Yapım imzalı, Çarşamba akşamları Star’da ekranlara gelen Kuzgun dizisinin oyuncuları, tatilin ardından okuma provasında bir araya geldi.

Dizinin 2. sezonunun dünyasının kurulmasında imzası olan Ali Bilgin’in de katıldığı provada Barış Arduç, Burcu Biricik, Hatice Aslan, Caner Şahin, Ahsen Eroğlu başta olmak üzere tüm oyuncular birbirleriyle hasret giderdi.

Dizinin kilit karakterlerinden olacak Ferman’a hayat veren Onur Saylak da okuma esnasında ekibe katıldı.

Hem okuma provası öncesi hem de sırasında esprili halleriyle keyifli anlar yaşayan ekip, provanın sonunda birlikte pasta kesti.

Birkaç gün sonra sete çıkarak yeni bölümün çekimlerine başlayacak olan Kuzgun, Eylül ayında Star’da izleyicileriyle buluşacak.