Kuzgun yeni sezon 19. son bölüm izle! Kuzgun 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuzgun yeni bölüm fragmanı izlemek isteyen binlerce kişi gelecek bölümde neler olacağını merak ediyor. Star Tv’nin sevilen dizisi Kuzgun her bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitliyor. Yönetmenliğini Fiker Kadıoğlu ve Murat Aksu’nun üstlendiği dizinin senaryosu Burcu Görgün Toptaş ve Özlem Yılmaz’a ait. Ferman’la kentsel dönüşüm işinde ortak olan Kuzgun, konutlardan bazılarının açık artırmaya çıkılacağını öğrendiğinde deliye dönüyor. Dila ve Ferman’la yeniden karşı karşıya gelen Kuzgun’un kahvesinin taranması tansiyonu yükseltiyor. Peki, Kuzgun 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kuzgun 19. son bölüm özeti

KUZGUN 19. SON BÖLÜM ÖZETİ

Meryem, Neşe’nin verdiği mektup karşısında hayatının en büyük şokunu yaşar. Büyük bir acıyla yüzleşen Meryem, öğrendikleri karşısında ne yapacağını bilemezken tam bu sırada Kuzgun’un eve gelmesi gerginliği tırmandırır. Kumru da bu ana tanık olurken, annesinin herkesten büyük bir sır sakladığını keşfedip peşine düşecek. Ferman’la kentsel dönüşüm işinde ortak olan Kuzgun, konutlardan bazılarının açık artırmaya çıkılacağını öğrendiğinde deliye dönecek. Dila ve Ferman’la yeniden karşı karşıya gelen Kuzgun’un kahvesinin taranması tansiyonu yükseltecek. Kuzgun’a gittikçe yaklaşan Güneş’in devamlı evden uzakta vakit geçirmesi Neşe ve Ferman’ın dikkatini çekecek. Kuzgun da aslında Güneş’i tanımadığını fark ederken yaşanacak büyük yüzleşme gerilimi tırmandıracak.

KUZGUN 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuzgun yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haber içerisine eklenecektir.

KUZGUN KONUSU NEDİR?

Yusuf ve Rıfat iki kıdemli polis ve çok eski dosttur. Uyuşturucu baronu Şeref Dağıstanlı’ya yönelik büyük bir operasyon düzenlerler. Şeref kurtulmak için Yusuf ve Rıfat’a yüklü miktarda rüşvet ve yanı sıra imtiyaz önerir. Yusuf bu teklifi sert bir şekilde reddeder. Rıfat ise Yusuf’la aynı düşüncede değildir ama bunu dillendirmez. Yusuf, operasyondan çok kısa bir süre sonra kendisine kurulan kumpasla tutuklanır ve meslekten men edilir. Ona pusu kuran ise can dostum dediği Rıfat’tır.

Yusuf’un cezaevine girmesi ile karısı Meryem ve üç çocuğu, hayatlarını en acı ve en trajik sınavıyla karşı karşıya kalırlar. Bu sınavın en büyük bedelini ise Kuzgun ödeyecektir. Kuzgun ailesinden ve evinden uzakta yirmi yıl sürecek bir esaretin, acının, öfkenin ve mücadelenin içine düşecektir. Kuzgun’un sır gibi kayboluşu, Dila’yı derinden etkiler. Dila sadece en yakın arkadaşını değil, çocukluk aşkını da kaybetmiştir. Dila’nın çocuk kalbinde Kuzgun asla iyileşmeyecek bir yara olarak kalacaktır. Aradan yirmi yıl geçmiştir. Dila yıllar önce okumak için gittiği Londra’dan temelli olarak dönmüştür. Kuzgun ise Nevşehir’de korumalık yapmaktadır. Kuzgun’a çalıştığı yerde verilen yeni görev, çocukluk aşkı Dila’yı korumaktır. Dila ile Kuzgun’un bu karşılaşması Nevşehir’den İstanbul’a uzanacaktır. Kuzgun çocukluğunun çalındığı şehre geri döndüğünde, sadece Dila’nın hayatını değiştirmekle kalmayacak, herkesin hayatındaki taşları yerinden oynatacaktır.