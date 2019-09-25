Kuzgun yeni sezon 18. son bölüm izle! Kuzgun 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuzgun dizisi her hafta olduğu gibi bu hafta da yoğun ilgi görüyor. Star Tv ekranlarında yayınlanan Kuzgun geçtiğimiz hafta yeni sezonuna başlamış ve izleyicisine kavuşmuştu. Diziyi izleyen vatandaşlar ‘Kuzgun 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?’ sorusunu aratmaya başladılar. Son bölümde Güneş’in Kuzgun’un hayatında kalmak için söylediği yalan, çok büyük tehlikelere gebedir. Dila, bu süreci sessizce izlemeyecektir. Ferman’ın geçmişine, ailesine dair Dila’yla paylaşacağı anlar, Dila’nın Ferman’la ilişkisinde yeni bir dönem aralar. İşte Kuzgun 18. son bölüm özeti

KUZGUN 18. SON BÖLÜM ÖZETİ

Kuzgun’un kentsel dönüşüm projesinde Ferman’la ortak olması Kuzgun ile Ferman arasındaki savaşı resmen başlatır. Artık her arenada bu iki isim karşı karşıya gelecektir. Kuzgun’un kendisini ortaklığa mecbur etmesinin acısını Ferman üst üste hamlelerle çıkarır. Kuzgun, önce Dila, ardından da Ferman ile önemli yüzleşmeler yaşar.



Kuzgun mahallesinin haklarını korumaya çalışırken, Ferman’ın yeni teklifiyle çok zor bir karar vermek zorunda kalacaktır. Meryem, oğlu Kuzgun’u Güneş’le bir arada görmekten mutlu olduğu için Güneş’i evlerine yemeğe davet eder. Güneş’in şüpheli hareketleri Dila’nın dikkatinden kalmaz. Kuzgunların evindeki yemeğe Dila şahit olur. Bu an, Kuzgun’la Dila arasında sarsıcı bir yüzleşme yaratır. Kuzgun, Dila’nın kendisine olan aşkının bitmediğinden emin olur. Kuzgun’un, Dila’nın Ferman’la evlenme kararına dair iddiaları, Dila üstünde çok farklı bir etki yaratacaktır.





Güneş’in Kuzgun’un hayatında kalmak için söylediği yalan, çok büyük tehlikelere gebedir. Dila, bu süreci sessizce izlemeyecektir. Ferman’ın geçmişine, ailesine dair Dila’yla paylaşacağı anlar, Dila’nın Ferman’la ilişkisinde yeni bir dönem aralar. Bu sırada Kuzgun ile Ferman arasındaki savaş ailelere sıçrar. Bir yandan ailesi, diğer yandan mahallesi için savaşan Kuzgun, kendini farkında olmadan geri dönüşsüz bir yolun içinde bulur. Kuzgun ile Ferman arasındaki savaşın her geçen gün şiddetlendiğini fark eden Neşe, bu savaşa bir son vermek için çok radikal bir hamlede bulunur. Neşe’nin yıllardır herkesten sakladığı mektubun sırrı ortaya çıkacaktır.

KUZGUN 18. SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KUZGUN 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuzgun yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

KUZGUN KONUSU NEDİR?

Yusuf ve Rıfat iki kıdemli polis ve çok eski dosttur. Uyuşturucu baronu Şeref Dağıstanlı’ya yönelik büyük bir operasyon düzenlerler. Şeref kurtulmak için Yusuf ve Rıfat’a yüklü miktarda rüşvet ve yanı sıra imtiyaz önerir. Yusuf bu teklifi sert bir şekilde reddeder. Rıfat ise Yusuf’la aynı düşüncede değildir ama bunu dillendirmez. Yusuf, operasyondan çok kısa bir süre sonra kendisine kurulan kumpasla tutuklanır ve meslekten men edilir. Ona pusu kuran ise can dostum dediği Rıfat’tır.

Yusuf’un cezaevine girmesi ile karısı Meryem ve üç çocuğu, hayatlarını en acı ve en trajik sınavıyla karşı karşıya kalırlar. Bu sınavın en büyük bedelini ise Kuzgun ödeyecektir. Kuzgun ailesinden ve evinden uzakta yirmi yıl sürecek bir esaretin, acının, öfkenin ve mücadelenin içine düşecektir. Kuzgun’un sır gibi kayboluşu, Dila’yı derinden etkiler. Dila sadece en yakın arkadaşını değil, çocukluk aşkını da kaybetmiştir. Dila’nın çocuk kalbinde Kuzgun asla iyileşmeyecek bir yara olarak kalacaktır. Aradan yirmi yıl geçmiştir. Dila yıllar önce okumak için gittiği Londra’dan temelli olarak dönmüştür. Kuzgun ise Nevşehir’de korumalık yapmaktadır. Kuzgun’a çalıştığı yerde verilen yeni görev, çocukluk aşkı Dila’yı korumaktır. Dila ile Kuzgun’un bu karşılaşması Nevşehir’den İstanbul’a uzanacaktır. Kuzgun çocukluğunun çalındığı şehre geri döndüğünde, sadece Dila’nın hayatını değiştirmekle kalmayacak, herkesin hayatındaki taşları yerinden oynatacaktır.