Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta entrika üçgeninden kurtuluş yok

Yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın ekrana gelecek 27. bölümünde Kuzey’in mutlu sonlu inzivası, gittikçe trajik bir hal almaktadır. Kuzey’in kurtulmak için, Yıldız’a kavuşmak için attığı her adım onu başka bir felakete sürüklemektedir. Herkes seferber olup Kuzey’i ararken Kuzey’in umutları tükenmek üzeredir. Belki de masal tersine dönecektir ve bu sefer kırmızı saçlı Rapunzel, prensini kurtaracaktır. Sefer’in kalbi temizdir ve onu nerede olursa olsun bulacaktır. Kuzey, mutlu sonlu sandığı inzivasında, hazin sona doğru ilerlemektedir. Yıldız, yaptıklarından dolayı vicdan azabı çekmektedir. Ama bu, kendisini onun kollarına atacağı anlamına gelmemektedir. Belki de bu sorunun çözümü ikisinin de elinde değildir. Kuzey, aşkını kurtarmak için her yola başvurduğunu Yıldız’a ispatlamak ister. Yıldız, her şeyden sıyrılıp sakin kalmak istedikçe başka bir sorunla uğraşmaktadır.

