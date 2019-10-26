Kuzey Yıldızı İlk Aşk 7. son bölüm izleme linki! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show Tv’nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk reyting sıralamasında zirveye oynuyor! Dizinin hayranları ‘Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?’ sorusunu aratmaya başladı. Yayınlandığı ilk günden itibaren büyük beğeni toplayan dizinin oyuncu kadrosunda Aslıhan Güner, İsmail Demirci, Cezmi Kadıoğlu, Hüseyin Soysalan gibi isimler yer alıyor. Haberimiz içerisinden Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm özetine ulaşabilirsiniz

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 7. BÖLÜM ÖZETİ

Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölümünde; Nahide’nin ilişki konusunda Yıldız’a önerilerde bulunduğu tanıtımda Kuzey, Feride’nin Çetin’le yemeğe çıktığını öğreniyor. Gökçe ardında bir veda mektubu bırakarak ailesini terk ederken, Kuzey’in Yıldız’a gözyaşları içinde haykırıyor.

Yıldız, yine gitmeyi başaramamış; Kuzey’e karşı koyamamıştır. Kuzey'le bitmek bilmeyen savaşına kaldığı yerden devam etmektedir. Artık bu savaşa herkes dahildir. Kadıoğulları ve Mollaoğulları bir olup Kuzey'le Yıldız’ı bir araya getirmeye çalışırlar. Ama ne oynadıkları oyunlar, ne de başvurdukları yöntemler fayda etmez.

Kuzey'le Yıldız, bir araya gelemese de ne ayrı yapabilirler ne de birbirlerinin dertlerine sırt çevirebilirler. Kuzey, yine başını belaya soktuğunda ilk yetişen Yıldız olur. Kuzey’in başı ne beladan kurtulur, ne de yaşadığı hayal kırıklığının ardı arkası kesilir. Kızları yine Kuzey’i delirtmek için elinden geleni yapmıştır.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK KONUSU NE?

'Kuzey' ile 'Yıldız'; bir köprünün üstündeki iki inatçı keçi, aynı denizin iki hırçın dalgasıdır. 'Yıldız', 'Kuzey'i, kendini bildi bileli sevmektedir. Ondan başkasını gözü görmemiştir. Aileler de birbirinin can dostu olduğundan 'Kuzey'le 'Yıldız'a ivedilikle birer söz yüzüğü takılır. Amma ve lakin, 'Kuzey', üniversite okumak için İstanbul'a gittiğinde tüm sözlerini unutur, yeni aşklara yelken açar. Bu durum, ailesi ve 'Yıldız' tarafından öğrenildiğinde ise, 'Kuzey', kendi ailesi dahil köydeki herkes tarafından aforoz edilir. Artık 'Kuzey'in ne bir memleketi, ne de bir ailesi vardır. 'Yıldız', 'Kuzey'ini, göğünü ayakta tutan direğini, bildiği tek yönünü kaybetmiş, kalbine çakılan bir kazıkla öylece kalakalmış, bunun acısını, bir an olsun unutmamıştır.

'Kuzey', âşık olduğu kadınla evlenmiş, üç çocuk sahibi olmuştur ama 'Yıldız'a yaşattığını tam yirmi sene sonra yaşamış, terk edilmiş; üstelik dolandırılıp sıfır noktasına gelmiştir. 'Kuzey', yıllar önce binbir umutla geldiği ve hayallerini, en güzel günlerini yaşadığı şehri, üç kızıyla birlikte terk edip memleketine dönmeye karar verir. Kızlarıyla birlikte kendisini doğduğu topraklara kabul ettirecek, ettiremese de gitmeyecek, orada kalacaktır. Ama 'Yıldız', onu geldiği yere göndermeye, onu döndüğüne pişman etmeye yeminlidir. İşin içine bir de biri genç kadınlığın eşiğinde, biri ergenliğin doruklarında, diğeri de çocuk yaşta üç tane kız çocuğu ve 'Kuzey' yüzünden birbirine düşman olmuş iki aile eklenince olaylar kontrol edilemez bir hal alır.

'Kuzey' gitmemeye, 'Yıldız' affetmemeye, aileler de barışmamaya yeminlidir. Bu inat hikâyesinden en çok inat eden, pes etmeyen galip çıkacaktır. Şimdilik kimsenin pes etmeye niyeti yoktur.