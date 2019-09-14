Kuzey Yıldızı İlk Aşk konusu ne? Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi oyuncuları kimler?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi 14 Eylül Cumartesi günü yayınlanan 1. bölümüyle seyirci karşısına çıkıyor. Süreç Film yapımcılığında çekilen dizinin yönetmen koltuğunda Ersoy Güler oturuyor. Diziyi ilk kez gören vatandaşlar ‘Kuzey Yıldızı İlk Aşk konusu nedir, oyuncuları kimler?’ sorularını arama motorunda aratmaya başladı. İzleyenlere keyifli dakikalar yaşatan dizi yayın hayatına iyi bir başlangıç yapıyor. İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk konusu ve oyuncuları

KUZEY YILDIZI İLK AŞK KONUSU NE?

'Kuzey' ile 'Yıldız'; bir köprünün üstündeki iki inatçı keçi, aynı denizin iki hırçın dalgasıdır. 'Yıldız', 'Kuzey'i, kendini bildi bileli sevmektedir. Ondan başkasını gözü görmemiştir. Aileler de birbirinin can dostu olduğundan 'Kuzey'le 'Yıldız'a ivedilikle birer söz yüzüğü takılır. Amma ve lakin, 'Kuzey', üniversite okumak için İstanbul'a gittiğinde tüm sözlerini unutur, yeni aşklara yelken açar. Bu durum, ailesi ve 'Yıldız' tarafından öğrenildiğinde ise, 'Kuzey', kendi ailesi dahil köydeki herkes tarafından aforoz edilir. Artık 'Kuzey'in ne bir memleketi, ne de bir ailesi vardır. 'Yıldız', 'Kuzey'ini, göğünü ayakta tutan direğini, bildiği tek yönünü kaybetmiş, kalbine çakılan bir kazıkla öylece kalakalmış, bunun acısını, bir an olsun unutmamıştır.

'Kuzey', âşık olduğu kadınla evlenmiş, üç çocuk sahibi olmuştur ama 'Yıldız'a yaşattığını tam yirmi sene sonra yaşamış, terk edilmiş; üstelik dolandırılıp sıfır noktasına gelmiştir. 'Kuzey', yıllar önce binbir umutla geldiği ve hayallerini, en güzel günlerini yaşadığı şehri, üç kızıyla birlikte terk edip memleketine dönmeye karar verir. Kızlarıyla birlikte kendisini doğduğu topraklara kabul ettirecek, ettiremese de gitmeyecek, orada kalacaktır. Ama 'Yıldız', onu geldiği yere göndermeye, onu döndüğüne pişman etmeye yeminlidir. İşin içine bir de biri genç kadınlığın eşiğinde, biri ergenliğin doruklarında, diğeri de çocuk yaşta üç tane kız çocuğu ve 'Kuzey' yüzünden birbirine düşman olmuş iki aile eklenince olaylar kontrol edilemez bir hal alır.

'Kuzey' gitmemeye, 'Yıldız' affetmemeye, aileler de barışmamaya yeminlidir. Bu inat hikâyesinden en çok inat eden, pes etmeyen galip çıkacaktır. Şimdilik kimsenin pes etmeye niyeti yoktur.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK OYUNCULARI

KUZEY MOLLAOĞLU (İsmail Demirci)

Köprünün üstündeki iki inatçı keçiden biri, bir evin bir oğlu, yakışıklı, mert, gözü kara bir adamdır. Şimdi, yıllar sonra memleketine, terk ettiği kadının topraklarına geri dönmüştür. Hem kızlarıyla, hem kendine kendine sırt çevirmiş köylüyle uğraşırken bir de 'Yıldız'ın gazabından koruyabilecek midir kendini?

YILDIZ KADIOĞLU (Aslıhan Güner)

Köprünün üstündeki iki inatçı keçiden diğeri... O köprüyü yıllardır bırakmayan, hep köprünün diğer ucundan bir gün çıkıp gelecek olan 'Kuzey'i bekleyen 'Yıldız', otuzlu yaşların ortasında alımlı, inatçı, tuttuğunu koparan bir kadındır. 'Kuzey'in dönüşüyle, Yıllardır pas tutmuş olan pusulası 'Kuzey'ini bulmuş olsa da o, yirmi yıl önceki genç kız değildir. Aşkı nasıl ki küllenmediyse, öfkesi de küllenmeyecektir.

YAŞAR KADIOĞLU (CEZMİ BASKIN)

Yıldız’ın ellili yaşlardaki babasıdır Yaşar Kadıoğlu. Eskiden en yakın dostu olan Şeref Mollaoğlu, yirmi yıl önce en azılı düşmanı oluvermiştir. Öyle ki birinin selam verdiğinden diğeri yüz çevirmiş, birinin alışveriş yaptığı dükkândan diğeri ayağını kesmiştir. Kuzey’in gelişiyle hiçbir zaman küllenmeyen düşmanlık daha da alevlenecektir.

HANİFE KADIOĞLU (FERDA KAYNAR)

Yıldız’ın annesidir. Kocasının aksine, Mollaoğullarına karşı süre gelen bu düşmanlığı bir haysiyet meselesi haline getirmemiş, ancak öyle davranmak zorunda kalmıştır. Hanife’nin tek isteği Yıldız’ın mutlu olması, bu düşmanlığın bir gün son bulmasıdır.

EMİNE MOLLAOĞLU (UĞUR DEMİRPEHLİVAN)

Şeref’in güler yüzlü, pamuk kalpli eşidir. İdareci bir kadındır Emine. Öyle ki kocasının tüm Kadıoğulları’na karşı açtığı savaşta hep onun yanında gibi dursa da aslında gizli gizli Hanife Kadıoğlu’yla görüşmeye devam ettiği yetmiyormuş gibi oğlu Kuzey’le de yıllardır görüşmektedir.

ŞEREF MOLLAOĞLU (HÜSEYİN SOYSALAN)

Ellili yaşlarının sonundaki Şeref, Kuzey’in inatçı mı inatçı babasıdır. Gönlü ne kadar geniş, kalbi ne kadar yumuşaksa yüzü de bir o kadar serttir. Bütün hayatını, gururu ve itibarı için yaşamıştır. Kuzey yüzünden can dostu Yaşar’la can düşmanı olmuştur.

MİNE MOLLAOĞLU (ASLIHAN KAPANŞAHİN)

Evin en küçük kızı, babasının nazlısı, ablalarının baş belasıdır. On altı yaşında lise öğrencisidir. Ailesine göre Emine, arkadaşlarına göre Mine’dir. Moda dergilerini karıştırıp ünlüleri stalk’lamayı kendine görev edinmiştir. Kim nerde ne yemiş, ne giymiş, hangi after partide boy göstermiş hepsi Mine’den sorulur.

GÖKÇE MOLLAOĞLU (BERFİN NİLSU AKTAŞ)

Babasının biricik ortanca çiçeğidir. Adı gibi gök mavisi gözleri vardır. On sekiz yaşında, lise son sınıf öğrencisidir. Renkli kişiliği sayesinde girdiği her ortama ayak uydurur. Deli dolu, ele avuca sığmayan bir kızdır. Bu “taşkın”lığı, Kuzey’in başını fazlasıyla belaya sokacaktır.

FERİDE MOLLAOĞLU (GİZEM GÜNEŞ)

Kuzey’in, Yıldız’ı terk edip, annesiyle evlendiği yaştadır Feride. Üniversitede edebiyat bölümünde okumaktadır. Babasının ilk göz ağrısı, üç kız kardeşin en büyüğüdür. Yaşadıkları bu kara günlerde babasının en büyük destekçisi ve sırdaşıdır.

FADİME (YASEMİN HADİVENT)

Yıldız’ın en yakın dostudur. Her zaman onun yanında olmuş, onu bacısı bilmiştir. Yöredeki çoğu kişi Yıldız hakkında olumsuz düşüncelere sahip olsa da Fadime Yıldız’ı sevmekten, saymaktan hiç vazgeçmemiştir.

KAMER MOLLAOĞLU (ECEM ÇALHAN)

Kuzey’in küçük kız kardeşi Kamer, babasının kızıdır. Daha beş yaşındayken kendisini terk eden abisine öfkesi hiçbir zaman dinmemiştir. Ama o da abisinin yolundan gitmektedir. Çünkü düşman ailenin oğluna gönlünü kaptırmıştır. Ancak Mollaoğulları, gönül meselesinden dolayı çıkacak ikinci harbe asla hazır değildir.

POYRAZ KADIOĞLU (BURAK CAN)

Kadıoğullarının dördüncü nesil sürümü, Yıldız’ın tekne kazıntısı kardeşi, Sefer’in baş ağrısıdır Poyraz. Çünkü ne yapar eder, bir şekilde Sefer’in vücudundaki tüm kanı, beynine pompalamayı başarır. Hele ki baş düşmanlarının kızına, Kamer’e aşık olduğu ortaya çıktığında en başta Sefer olmak üzere ona dünyayı far edeceklerdir.

SEFER KADIOĞLU (TOYGAN AVANOĞLU)

Yıldız’ın abisi olan Sefer, nam-ı diğer Sefer Reis, Karadeniz’in hırçın dalgalarının, gözü kara efendisi; bir türlü rahat bırakmadığı Yıldız’ın abisi, babası Kadı Yaşar’ın veliahtıdır. Bastığı yeri deprem gibi titretir, öfkesiyle kasırgalar yaratır, attığı tokatla insanı erozyona uğratır. Tabii şu hayatta iki kişiye kolay kolay geçmez dişi. Bunlardan ilki, biricik karısı, diğeri de kardeşi Yıldız’dır.