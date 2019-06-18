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  3. Kutsal Damacana konusu nedir? Kutsal Damacana oyuncuları kimler?

Kutsal Damacana konusu nedir? Kutsal Damacana oyuncuları kimler?

Kutsal Damacana konusu nedir" Kutsal Damacana oyuncuları kimler"

Başrollerinde Şafak Sezer’in yer aldığı Kutsal Damacana filmi bu akşam televizyonda yayınlanıyor. Kutsal Damacana konusu nedir? Kutsal Damacana oyuncuları kimler? soruları da vatandaşlar tarafından aratılıyor. İşte detaylar

Son dönem Türkiye sinemasına karikatürist Ahmet Yılmaz dokunuşuyla yön veren Kutsal Damacana bu akşam Show Tv’de yayınlanıyor. Başrollerinde Şafak Sezer, Erdal Tosun ve Yıldırım Memişoğlu gibi isimlerin yer aldığı film komedi türü ile karşımıza çıkıyor. Komedinin usta ismi Şafak Sezer'in başrolünü oynadığı film, çakma ama sevimli bir papazın kahkahalarla dolu komik ve sihirli macerasını farklı bir mizah üslubuyla beyaz perdeye taşıyor. İşte Kutsal Damacana filmi konusu ve oyuncuları

KUTSAL DAMACANA KONUSU

Hayatını gemilerde tayfalık yapıp geçiren Fikret, artık İstanbul’a demirleyip yerleşik bir yaşam seçer. Hayatı kendisinden öğrenen ve bir dediğini iki etmeyen saf arkadaşı Asım’la bir gün karşılarına çıkacak olan o büyük fırsatı umut ederek yuvarlanıp giderler....

Yaşadığı semtteki kilisesinin papazı Artin’in Vatikan’a gitmesini fırsat bilen ve kilisenin nimetlerini kendi tezgahına uydurup geçinmeye devam eden Fikret ve can yoldaşı Asım’ın karşısına bir gün gerçekten hiç beklenmedik bir iş gelir. Fikret’i kilisenin papazı sanıp başlarına gelen sihirli bir olayın çözümü için bu sahte papazın çaresine başvuran aile; ne kendi başlarına geleceklerden haberdardır ne de sahte papaz Fikret, karşısına çıkacak olan büyük sürprizden haberdar!

KUTSAL DAMACANA OYUNCULARI

Eyşan Özhim Rolü : Deniz

Şafak Sezer Rolü : Fikret

Settar Tanrıöğen Rolü : Hoca

Yıldırım Memişoğlu Rolü : Papaz Artin

Erdal Tosun Rolü : Erdal

Büşra Pekin Rolü : Selen

Ersin Korkut Rolü : Asim

Berivan Karaman Rolü : Aydagul

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