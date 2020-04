'Kuşlarla Yolculuk' Ramazan ayı boyunca ekranlarda olacak

Dizinin her bir bölümünde Mantıku't-Tayr adlı eserdeki 9 kuşu simgeleyen dervişlerin ve “Hüdhüd” ‘ü simgeleyen Şeyhin hayata bakış açılarını, yaşam felsefelerini, evren, doğa ve insanla ilişkilerini değerlendirdiği öyküler işleniyor. Dizinin her bir bölümünde dervişlerin kendileri ile imtihanları, düşünce ve tutumları, Şeyhin tasavvur, telkin ve tavsiyeleri eşliğinde izleyiciye aktarılıyor. Kuşlarla Yolculuk dizisinin her bir bölümünde dokuz ayrı kuşun yanı sıra “papağan kuşunu temsil eden ve “ölümsüzlük iksirini” bulma arzusunu sergileyen Seyyah’ın da maruz kalacağı “imtihan” vesilesiyle Şeyh’in rehberliğine duyacağı ihtiyaç ayrıca işleniyor. Yapımcılığını ve proje tasarımını Akli Film Emre Konuk’un gerçekleştirdiği dizinin yönetmenliğini Sedat İnci üstleniyor. “Kuşlarla Yolculuk” dizisinin senaryosu ise, Serdar Özönalan ve Hasan Erimez kaleme alıyor.