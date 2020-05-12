Kuruluş Osman'da bu hafta Balgay intikam için geri dönüyor!

“Bana verdiğin sadakat sözünü çiğnedin Osman” diyen Balgay, Osman Bey’i darağacına asarken, oğlu Bahadır’la birlikte beyliği geri almak için sinsice bir plan kuran Dündar, Gündüz ve Bamsı beyleri tuzağa düşürüyor. Osman Bey, Moğolların elinden nasıl kurtulacak? Dündar’ın tuzağına düşen Gündüz ve Bamsı beylerin akıbeti ne olacak?