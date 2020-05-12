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  3. Kuruluş Osman'da bu hafta Balgay intikam için geri dönüyor!

Kuruluş Osman'da bu hafta Balgay intikam için geri dönüyor!

Kuruluş Osman'da bu hafta Balgay intikam için geri dönüyor!

Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde Aygül'ün ihanetine uğrayarak yakalanan Osman Bey, bu bölümde Moğolların elinde ölüm kalım mücadelesi veriyor.

“Bana verdiğin sadakat sözünü çiğnedin Osman” diyen Balgay, Osman Bey’i darağacına asarken, oğlu Bahadır’la birlikte beyliği geri almak için sinsice bir plan kuran Dündar, Gündüz ve Bamsı beyleri tuzağa düşürüyor. Osman Bey, Moğolların elinden nasıl kurtulacak? Dündar’ın tuzağına düşen Gündüz ve Bamsı beylerin akıbeti ne olacak? 


İstanbul'da fırına sopalı bıçaklı saldırı

İstanbul'da fırına sopalı bıçaklı saldırı

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