Kuruluş Osman ne zaman, saat kaçta? Kuruluş Osman 20. bölüm bugün var mı?

Kuruluş Osman'ın yeni bölümü büyük bir heyecanla bekleniyor. Dizilerin setlere ara verdiği bu dönemde Kuruluş Osman tüm hızıyla devam ediyor. Kuruluş Osman’ın heyecan ve sürprizlerle dolu yirminci bölümünde; Osman Bey, Dündar’dan yaptıklarının hesabını soruyor. Kayı Obası’nda gerilim günden güne artarken, Osman Bey’in Dündar’a söylediği “Öyle kolay can vermek yok evvela hesap vereceksin” sözleri de dikkat çekti. Kuruluş Osman 20. bölümü ile ilgili detaylar haberimizde...

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

6 Mayıs Atv yayın akışına göre, Kuruluş Osman bu akşam saat 20:00'de ekrana gelecek.

KURULUŞ OSMAN 20. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kuruluş Osman’ın heyecan ve sürprizlerle dolu yirminci bölümünde; Osman Bey, Dündar’dan yaptıklarının hesabını soruyor. Kayı Obası’nda gerilim günden güne artarken, Osman Bey’in Dündar’a söylediği “Öyle kolay can vermek yok evvela hesap vereceksin” sözleri merak yarattı. “Kayı Obası’ndaki kaçınılmaz hesaplaşmanın neticesi ne olacak”, “Obadan ayrılan Bala Hatun, Osman Bey’den vaz mı geçti”, “Aygül babasıyla ilgili gerçekleri öğrendiğinde ne yapacak?” “Osman Bey, Alişar’ın elindeki Prenses Adelfa’yı kurtarabilecek mi?” “İtibar kaybına uğrayan Dündar, oğlu Bahadır’la birlikte nasıl bir oyun kuracak”, “Osman Bey, Dündar ve destekçilerine ne yapacak?”

KURULUŞ OSMAN 19. BÖLÜM ÖZETİ

'Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde, Aygül ve Burçin'in Prenses Adelfa'yı kaçırması üzerine harekete geçen Osman Bey, Dündar'ın karşısına dikiliyor... Bala Hatun ölecek mi? Dündar'ın oğlunun gelişi dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey'in Margarit keşişlerine karşı görevinde ona eşlik edecek kayı ulusu kim? Osman Bey bu zorlu görevinde başarılı olabilecek mi?