Kuruluş Osman dizisine bomba transfer

ATV'de 1. bölümü ile fırtınalar estiren, çarşamba günü reyting listelerinin zirvesine açık ara yerleşen dizi Kuruluş Osman, seyirciden tam not aldı. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu konu alan ve Diriliş Ertuğrul'un devamı olan dizinin oyuncu kadrosu da büyük beğeni topladı.

Rakiplerinin büyük bir farkla sollayan dizi Kuruluş Osman'ın 2. bölüm fragmanları yayınlandı. 27 Kasım Çarşamba günü yeni bölümü yayınlanacak olan dizinin bir sahnesinde görünen isim seyirciyi heyecanlandırmaya yetti.

Dizinin 2. bölümde Söz dizisinde Başçavuş Ateş Acar karakteri ile büyük alkış toplayan başarılı oyuncu Eren Vurdem katılıyor.

Ateş karakteri ile akıllara kazınan oyuncu Eren Vurdem Kuruluş Osman'da Osman Gazi'nin yanında olan savaşçılardan birine hayat verecek. İlerleyen bölümlerde Vurdem, dizinin kilit karakterlerinden biri olacak.