Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7479
  • 6,3371
  • 269.939
  • 105330
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Televizyon
    3. >
  3. Kuruluş Osman dizisine bomba transfer

Kuruluş Osman dizisine bomba transfer

Kuruluş Osman dizisine bomba transfer

Diriliş Ertuğrul'un devam serisi olan Kuruluş Osman, ilk bölümüyle reytinleri alt üst etti. ATV'de ekranlara gelen dizi ilk bölümüyle izleyenleri kendine hayran bıraktı. Kuruluş Osman'ın 2. bölüm fragmanında yepyeni bir isim göze çarptı. İşte Kuruluş Osman dizisi kadrosuna giren o isim...

ATV'de 1. bölümü ile fırtınalar estiren, çarşamba günü reyting listelerinin zirvesine açık ara yerleşen dizi Kuruluş Osman, seyirciden tam not aldı. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu konu alan ve Diriliş Ertuğrul'un devamı olan dizinin oyuncu kadrosu da büyük beğeni topladı.

Rakiplerinin büyük bir farkla sollayan dizi Kuruluş Osman'ın 2. bölüm fragmanları yayınlandı. 27 Kasım Çarşamba günü yeni bölümü yayınlanacak olan dizinin bir sahnesinde görünen isim seyirciyi heyecanlandırmaya yetti.

Dizinin 2. bölümde Söz dizisinde Başçavuş Ateş Acar karakteri ile büyük alkış toplayan başarılı oyuncu Eren Vurdem katılıyor.

Ateş karakteri ile akıllara kazınan oyuncu Eren Vurdem Kuruluş Osman'da Osman Gazi'nin yanında olan savaşçılardan birine hayat verecek. İlerleyen bölümlerde Vurdem, dizinin kilit karakterlerinden biri olacak.


Çağatay Ulusoy'un partneri Jessica May oldu
Ayrılığa daha fazla dayanamadılar! Ünlü çiftten müjdeli haber
Eşi yalanladı, Damla Ersubaşı ihanet iddialarını doğruladı!
Deniz Seki'nin kardeşi beyin kanaması geçirdi!
Can Yaman'dan 'kurgu izdiham' iddialarına yanıt!
<p>Ankara önemli bir teste ev sahipliği yapıyor, Rusya’dan alınan hava savunma sistemi S-400’ler tes

S-400 Hava Savunma Sistemleri Test Ediliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Mimar Sinan'ın 437 yıllık eseri satışa çıkıyor! Rekor fiyat

Afrika'nın yılın futbolcusu adayları açıklandı