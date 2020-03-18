Kuruluş Osman bugün var mı? Kuruluş Osman bu akşam var mı? İşte yayın akışı

Ülkemizde görülen corona virüs vaka sayılarının artmaması için diziler setlere ara verdiklerini açıkladı. Bu açıklamayı yapan diziler arasında Kuruluş Osman da yer aldı. Her hafta Çarşamba günü izleyicisi ile buluşan Kuruluş Osman'ın bu akşam ATV ekranlarında yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. 18 Mart ATV yayın akışı haberimizde...

KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI?

18 Mart 2020 Çarşamba günü yayın akışına göre bu akşam Kuruluş Osman'ın yeni bölümü ekranlara gelecek. Dizinin hangi tarihlerde ekrana ara vereceği önümüzdeki günlerde belli olacak.

18 MART ATV YAYIN AKIŞI

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Son Durak

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cengiz Han'ın emanetlerini geri almak için Kayı Obası'na gelen Osman Bey, burada Batur'un ihaneti ile karşılaşır. Oklarla durdurulabilen Osman Bey, Dündar'ın ve ardından Balgay'ın Ertuğrul otağından çıkmasıyla düştüğü tuzağın farkına varır. Balgay'ın nökerleri tarafından kuşatılan Osman Bey, Kayı halkının gözleri önünde Balgay'ın kılıcıyla yüz yüze gelir. Balgay'la karşı karşıya gelen Osman içine düştüğü bu durumdan çıkabilecek mi? Dündar ve Batur'un ihanetine nasıl karşılık verecek? Moğolların tuzağına düşerek yaralanan Bala Hatun'un akıbeti ne olacak? Osman Bey'i hasım ilan eden Samsa Çavuş, Moğollara karşı nasıl hamle yapacak? Cengiz Han'ın emanetlerini eline geçiren Balgay, hükümdarlık hayaline ulaşabilecek mi? Osman Bey'i Balgay'a teslim eden Dündar şimdi ne yapacak?

KURULUŞ OSMAN KONUSU NE?

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı… Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu… Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü. Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi. 72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu… Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.