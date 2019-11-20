Kuruluş Osman Aygül kimdir? Kuruluş Osman oyuncularından Buse Arslan Deniz kaç yaşında?

“Kuruluş Osman Aygül kimdir?” sorusu araştırılıyor. Kuruluş Osman oyuncularından Buse Arslan Deniz kaç yaşında? Dizide Aygül, Osman Bey ile evlenmek istiyor. Osman Bey’in Bala Hatun ile evlenmesinin ardından büyük hayal kırıklığı yaşayacak olan karaktere Buse Arslan Deniz hayat veriyor. Haberimiz içerişsinden Aygül karakteri ile ilgili merak edilenleri öğrenebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN AYGÜL KİMDİR?

Aygül, Osman Bey ile evlenmek istiyor. Osman Bey’in Bala Hatun ile evlenmesinin ardından büyük hayal kırıklığı yaşayacak olan karaktere Buse Arslan Deniz hayat veriyor.

BUSE ARSLAN DENİZ KİMDİR?

1992 İstanbul doğumlu Buse Arslan Akdeniz, tiyatro bölümü bölümünü bitirmiştir. Oyunculuk bölümünde master yapan 27 yaşındaki oyuncu, Akasya Durağı’nda canlandırdığı karakter ile tanınmıştı. Yalan Dünya, Benim Hala Umudum Var, Bizim Okul, Kertenkele, Kocamın Ailesi ve Aşk Yalanı Sever yapımlarında çeşitli roller üstlenen Buse Arslan Akdeniz, Ateş Böceği ve Kocaman Ailem yapımlarında da bulunmuştur.