Kuruluş Osman 22. bölümünde (20 Mayıs 2020 Çarşamba) Osman Bey'in rüyası gerçek oluyor!

Kuruluş Osman 22. bölümünde (20 Mayıs 2020 Çarşamba) Osman Bey, Dündar-Alişar ittifakının planına nasıl karşılık verecek? Osman Bey ve Bala Hatun arasındaki sürpriz gelişme ne olacak? Dündar, Kayı Obası’nda planladığı darbe başarılı olacak mı? Osman Bey ve Alplerinin Balgay ve Moğollara karşı hamlesi ne olacak? Alişar’la evlenen Aygül, Osman Bey’den intikam almak için ne yapacak?