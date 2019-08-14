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  3. Kurtuluş Günü Yeni Tehdit filmi konusu nedir? Kurtuluş Günü Yeni Tehdit oyuncuları kimler?

Kurtuluş Günü Yeni Tehdit filmi konusu nedir? Kurtuluş Günü Yeni Tehdit oyuncuları kimler?

Kurtuluş Günü Yeni Tehdit filmi konusu nedir" Kurtuluş Günü Yeni Tehdit oyuncuları kimler"

Kurtuluş Günü Yeni Tehdit filmi 14 Ağustos Çarşamba akşamı Atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Filmin başrollerinde Chris Hemsworth’un kardeşi Liam Hemsworth yer alıyor. Peki, Kurtuluş Günü Yeni Tehdit filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Kurtuluş Günü Yeni Tehdit filminin yönetmen koltuğunda Roland Emmerich oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda Liam Hemsworth, Charlotte Gainsbourg, Joey King gibi isimler yer alıyor. Uzaylıların dünyayı istila etmeye geldiği bir temayı işleyen ilk film gibi 2. devam halkası da aradan geçen 20 yılın ardından tekrar dünyayı istila etmeye karar veren uzaylı ırkını geri getiriyor. İşte Kurtuluş Günü Yeni Tehdit filmi konusu ve oyuncuları

KURTULUŞ GÜNÜ YENİ TEHDİT FİLMİ KONUSU

Roland Emmerich imzalı 1996 yapımı Oscar Ödüllü Kurtuluş Günü'nün 20 yıl ardından gelen devam filminin yönetmenliğini bir kez daha Emmerich üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda Liam Hemsworth, Charlotte Gainsbourg, Joey King gibi yeni isimler bulunurken, Vivica A. Fox  ve Jeff Goldblum ilk filmdeki rolleri için geri dönüyor. İlk filmin başrollerinden Will Smith ise filmde yer almıyor. Uzaylıların dünyayı istila etmeye geldiği bir temayı işleyen ilk film gibi 2. devam halkası da aradan geçen 20 yılın ardından tekrar dünyayı istila etmeye karar veren uzaylı ırkını geri getiriyor. Dünya bir kez daha yokoluşun eşiğine gelmişken tanıdık ve yeni kahramanlar bir kez daha dünyayı kurtarmak için elele veriyor.

KURTULUŞ GÜNÜ YENİ TEHDİT OYUNCULARI

Liam Hemsworth

Jeff Goldblum

Bill Pullman

Jessie T. Usher

Maika Monroe

Vivica A. Fox

Sela Ward

William Fichtner

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