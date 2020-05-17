Kurtarıcı televizyon ekranlarında!

Prag kentinde görevlendirilmiştir ve babasının bir arkadaşının himayesindedir. Bir süre sonra Leonard, New Jersey'de başının belaya girdiği bilgisi gelir. Üst yönetim harekete geçer, Harry ekipte olup yardım etmek ister ama yine reddedilir. Harry, uyarılara kulak asmaz ve New Jersey'e gider. Arkasından onu bulması için görevlendirilen kişi ise sürpriz bir isimdir.

Yönetmen: Steven C. Miller

Oyuncular: Bruce Willis, Kellan Lutz, Steve Coulter