Kurtarıcı televizyon ekranlarında!
Kurtarıcı filminin konusu nedir? Harry Turner, babası Leonard gibi CIA için çalışmaktadır. Sahada görev almak için can atar ama sürekli üstleri tarafından reddedilir.
Prag kentinde görevlendirilmiştir ve babasının bir arkadaşının himayesindedir. Bir süre sonra Leonard, New Jersey'de başının belaya girdiği bilgisi gelir. Üst yönetim harekete geçer, Harry ekipte olup yardım etmek ister ama yine reddedilir. Harry, uyarılara kulak asmaz ve New Jersey'e gider. Arkasından onu bulması için görevlendirilen kişi ise sürpriz bir isimdir.
Yönetmen: Steven C. Miller
Oyuncular: Bruce Willis, Kellan Lutz, Steve Coulter