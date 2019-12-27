Kurtarıcı filmi konusu nedir? Kurtarıcı (Extraction) filmi oyuncu kadrosunda kimler var?

27 Aralık Cuma günü televizyonda ilk kez yayınlanan Kurtarıcı filmi konusu ve oyuncuları ile dikkatleri çekmeyi başardı. Steven C. Miller yönetmenliğindeki Kurtarıcı filminin oyuncu kadrosunda Bruce Willis, Kellan Lutz, Steva Coulter, Gina Carano gibi isimler yer alıyor. Emekli bir CIA ajanı olan Leonard Turner, Condor adında çok değerli bir donanım parçasını teslim almak üzereyken terörist bir örgüt tarafından kaçırılıyor. Kimsenin babasının hayatını düşünmediğini gören Harry, ABD'ye döner ve babasını kurtarmak için tek başına mücadeleye girişir. İşte Kurtarıcı filmi konusu ve oyuncuları

KURTARICI (EXTRACTİON) FİLMİ KONUSU NE?

Emekli bir CIA ajanı olan Leonard Turner (Bruce Willis), Condor adında çok değerli bir donanım parçasını teslim almak üzereyken terörist bir örgüt tarafından kaçırılıp rehin alınır. Turner vasıtasıyla CIA'e, 14 saat içinde örgütün talepleri karşılanmazsa bu donanım vasıtasıyla dünyadaki tüm iletişim araçlarının kontrolünün ele geçirileceği ve füze sistemlerinin ABD'ye yönlendirileceği tehdidinde bulunulur. Bu esnada Prag'da CIA için analiz sorumlusu olarak çalışan Harry (Kellan Lutz) durumdan haberdar edilir, ancak yardım etmesine izin verilmez. Kimsenin babasının hayatını düşünmediğini gören Harry, bir şekilde kaçmayı başararak ABD'ye döner ve babasını kurtarmak için tek başına mücadeleye girişir.

KURTARICI OYUNCULARI

Kurtarıcı filmi oyuncu kadrosunda; Bruce Willis, Kellan Lutz, Steve Coulter, Gina Carano gibi isimler yer alıyor.

Bruce Willis Rolü : Leonard Turner

Kellan Lutz Rolü : Harry Turner

Steve Coulter Rolü : Theodore Sitterson

Gina Carano Rolü : Victoria

Christopher Rob Bowen Rolü : Agent Nick Purvis

Nick Loeb Rolü : Vinn

Summer Altice Rolü : Denise

D.B. Sweeney Rolü : Ken Robertson