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  3. Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın finali Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Kadir Gecesi'nde yayınlanacak

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın finali Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Kadir Gecesi'nde yayınlanacak

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın finali Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Kadir Gecesi'nde yayınlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Kadir Gecesi'nde final heyecanı yaşanacak. TRT'nin bu yıl 4'üncüsünü düzenlediği Ramazan ayı ile özdeşleşen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'na 15 yaşındaki yarışmacı damga vurdu.

Muhteşem Kur’an tilaveti ile dinleyenleri mest eden Muhammed Yahya Yıldızhan gün birinciliğini elde etti. TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren ise sosyal medya hesabından yarışmacıyı tebrik etti. Türkiye’nin ilk ve tek olma özelliği taşıyan TRT 1 ekranında yayınlanan Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nda final heyecanı yaşanacak. Sosyal mesafe kurallarının uygulandığı ve seyircisiz gerçekleştirilen final programına uzaktan görüntülü ile bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarışmacılara tebriklerini iletti. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren’in katılımlarıyla gerçekleşen yarışmanın finali Kadir Gecesi’nde ekrana gelecek. 


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