Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın finali Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Kadir Gecesi'nde yayınlanacak

Muhteşem Kur’an tilaveti ile dinleyenleri mest eden Muhammed Yahya Yıldızhan gün birinciliğini elde etti. TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren ise sosyal medya hesabından yarışmacıyı tebrik etti. Türkiye’nin ilk ve tek olma özelliği taşıyan TRT 1 ekranında yayınlanan Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nda final heyecanı yaşanacak. Sosyal mesafe kurallarının uygulandığı ve seyircisiz gerçekleştirilen final programına uzaktan görüntülü ile bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarışmacılara tebriklerini iletti. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren’in katılımlarıyla gerçekleşen yarışmanın finali Kadir Gecesi’nde ekrana gelecek.