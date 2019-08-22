Kule Soygunu konusu nedir? Kule Soygunu oyuncuları kimler?

Kule Soygunu filmi yoğun ilgi görüyor. Başrollerinde Ben Stiller, Eddie Murphy ve Casey Afflect’in yer aldığı film komedi türünde yer alıyor. Bir soygun filmi olan Kule Soygunu gerek oyuncuları gerekse senaryosu ile izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatıyor. 2011 yılında vizyona giren filmin yönetmen koltuğunda Brett Rattner oturuyor. İşte Kule Soygunu filmi oyuncuları ve konusu

UNUTMA BENİ FİLMİ KONUSU

Josh Covacs (Ben Stiller), New York'ta yaşayan ve şehrin en güvenli ve en lüks konutlarından birinin yöneticisidir. 10 yılı aşkındır sürdürdüğü bu görevde uçan kuş bile ondan sorulur. Fakat bu binanın en üst katında büyük bir vurguncu olan borsacı Arthur Shaw (Alan Alda) yaşamaktadır. Yatırımcılarından 2 milyar dolar çaldıktan sonra yakıyı ele veren Shaw bu süper lüks kulede ev hapsindedir ve Arthur'un en büyük mağdurları da parasını ona kaptıran kule çalışanlarıdır!

Josh ve ekibi Arthur'dan hem paralarını hem intikamlarını almak için bir plan yaparlar. Büyük bir dolandırıcı olan Slide (Eddie Murphy)’ı ekibe dahil edip, Arthur’un dairesinde saklandığına emin oldukları 'şeyi' çalma hedefindedirler. Soyguncular acemidir, fakat yıllardır korudukları binayı herkesten daha iyi tanımışlardır...

Ben Stiller ve Eddie Murphy'nin başrollerde olduğu filmin yönetmenliğini Red Dragon, X-Men: The Last Stand ve Rush Hour serisinden tanıdığımız Brett Ratner üstlenirken, senaryo komedi-macera türündeki filmlerde imzası olan Ted Griffin ve Jeff Nathanson'a ait...

UNUTMA BENİ OYUNCULARI

Ben Stiller Rolü : Josh Kovacs

Eddie Murphy Rolü : Slide

Casey Affleck Rolü : Cole Howard

Alan Alda Rolü : Arthur Shaw

Matthew Broderick Rolü : Chase Fitzhugh

Judd Hirsch Rolü : Milo Krayne

Tea Leoni Rolü : Gertie Fiansen

Michael Peña Rolü : Rick Malloy