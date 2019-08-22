Kule Soygunu konusu nedir? Kule Soygunu oyuncuları kimler?
Başrollerinde komedi filmlerinden tanıdığımız Eddie Murphy ve Ben Stiller’in yer aldığı Kule Soygunu filmi Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. İzleyenlere eğlenceli anlar yaşatan Kule Soygunu yönetmen koltuğunda Brett Ratner oturuyor. Peki, Kule Soygunu oyuncuları kimler, konusu nedir?
Kule Soygunu filmi yoğun ilgi görüyor. Başrollerinde Ben Stiller, Eddie Murphy ve Casey Afflect’in yer aldığı film komedi türünde yer alıyor. Bir soygun filmi olan Kule Soygunu gerek oyuncuları gerekse senaryosu ile izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatıyor. 2011 yılında vizyona giren filmin yönetmen koltuğunda Brett Rattner oturuyor. İşte Kule Soygunu filmi oyuncuları ve konusu
UNUTMA BENİ FİLMİ KONUSU
Josh Covacs (Ben Stiller), New York'ta yaşayan ve şehrin en güvenli ve en lüks konutlarından birinin yöneticisidir. 10 yılı aşkındır sürdürdüğü bu görevde uçan kuş bile ondan sorulur. Fakat bu binanın en üst katında büyük bir vurguncu olan borsacı Arthur Shaw (Alan Alda) yaşamaktadır. Yatırımcılarından 2 milyar dolar çaldıktan sonra yakıyı ele veren Shaw bu süper lüks kulede ev hapsindedir ve Arthur'un en büyük mağdurları da parasını ona kaptıran kule çalışanlarıdır!
Josh ve ekibi Arthur'dan hem paralarını hem intikamlarını almak için bir plan yaparlar. Büyük bir dolandırıcı olan Slide (Eddie Murphy)’ı ekibe dahil edip, Arthur’un dairesinde saklandığına emin oldukları 'şeyi' çalma hedefindedirler. Soyguncular acemidir, fakat yıllardır korudukları binayı herkesten daha iyi tanımışlardır...
Ben Stiller ve Eddie Murphy'nin başrollerde olduğu filmin yönetmenliğini Red Dragon, X-Men: The Last Stand ve Rush Hour serisinden tanıdığımız Brett Ratner üstlenirken, senaryo komedi-macera türündeki filmlerde imzası olan Ted Griffin ve Jeff Nathanson'a ait...
UNUTMA BENİ OYUNCULARI
Ben Stiller Rolü : Josh Kovacs
Eddie Murphy Rolü : Slide
Casey Affleck Rolü : Cole Howard
Alan Alda Rolü : Arthur Shaw
Matthew Broderick Rolü : Chase Fitzhugh
Judd Hirsch Rolü : Milo Krayne
Tea Leoni Rolü : Gertie Fiansen
Michael Peña Rolü : Rick Malloy