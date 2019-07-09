Küçük Esnaf filmi nerede çekildi? Romantik komedi Küçük Esnaf konusu ne, oyuncuları kim?

Küçük Esnaf filmi nerede çekildİ? İbrahim Büyükak’ın başrollerinde yer aldığı Küçük Esnaf filmi Tv8 ekranlarında seyirci karışısına çıkıyor. Romantik komedi alanında yer alan film izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatmayı başarıyor. Babasının mafyadan aldığı borç para vefatından sonra miras olarak oğlu Berhudar'a kalır. 1 saat 49 dakika uzunluğunda olan film 2016 yılında vizyona girdi. Küçük Esnaf konusu ve oyuncularına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz

KÜÇÜK ESNAF KONUSU

Kendi halinde yaşayan küçük esnaf mafyaya bulaşırsa ne olur? Babasının mafyadan aldığı borç para vefatından sonra miras olarak oğlu Berhudar'a kalır. Parayı toparlamaya çalışırken hesaplanmayan olayların arkası kesilmez. Mafyadan kurtulmaya çalışan mahallemizin çilingiri Berhudar’ın peşine düşen film, aşktan, aileden, arkadaşlıktan bahseden unutulmayacak bir komediye dönüşüyor. Film küçük hayatlar yaşayan iki insanın büyük belalara bulaşıp yakınlaşmasını konu almakta.

Senaryoya imza atan İbrahim Büyükak ve Zeynep Koçak’la birlikte Gupse Özay ve Cengiz Bozkurt da filmin başrollerinde. Yönetmenliğini Bedran Güzel’in yaptığı Küçük Esnaf birbirinden eğlenceli karakterler ve komik hikayesiyle seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

KÜÇÜK ESNAF FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Küçük Esnaf filminin çekimleri İstanbul/Kadırga, Samatya ve Ağva’da yapılmıştır.

KÜÇÜK ESNAF FİLMİ OYUNCULARI

Küçük Esnaf filmi oyuncu kadrosunda İbrahim Büyükak, Gupse Özay, Cengiz Bozkurt, Zeynep Koçak, Cezmi Baskın, Ünal Yeter, Olgun Toker ve Berat Yenilmez yer alıyor.