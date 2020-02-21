Kuaförüm Sensin'de bu hafta kim elendi? 21 Şubat Kuaförüm Sensin'de kim birinci oldu?

Kuaförüm Sensin'de bu hafta kim elendi? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Kuaförüm Sensin'de bugün final heyecanı yaşanıyor. Kuaförüm Sensin'de 4 kuaför ve makeup artisti modellerine en iyi saçı ve makyajı yapmaya çalışıyor. Jüri koltuğunda oturan Ayşegül Kartal, Adnan Serter, Muammer Ketenci ve Tuğba Özay ise yarışmacılara puan veriyor. Haftanın en düşük puanını alan ekip yarışmaya veda ediyor. Show Tv ekranlarında yayınlanan Kuaförüm Sensin'de bugün haftanın birincisi ve elenen isimler belli olacak. Birinci olan ekip 10 bin TL'lik ödülün de sahibi olacak.



KUAFÖRÜM SENSİN'DE BU HAFTA KİM ELENDİ?

Kuaförüm Sensin'de bu hafta elenen olmadı. Kuaförüm Sensin'de bugün yapılan son saç ve makyajın ardından günün puanları açıklanacak. 5 günün puanları toplanarak ve haftanın elenen takımı belirlendi.Bu hafta da Taner - Aslı ve Çetin Fatma 98 puanla haftanın sonuncusu oldular. Eşitlik olduğu için juri daha önceki durumlarda verdiği kararı uyguladı ve kimsenin elenmemesine karar verdi.



KUAFÖRÜM SENSİN'DE BU HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Abdullah ve Hayat Özlem 122 puanla birinci oldu. Kuaför’üm Sensin’de bugün kuaför Taner Güneri, makyöz Aslı Yazar, model Kristina Arazmammedova’dan oluşan birinci takım, kuaför Hayat Bölükbaşı, makyöz Özlem Kurt model Fereshteh Azadbakhsh’tan oluşan ikinci takım, kuaför İsmihan Çetin, makyör Abdullah Sezer, model Mira Shonazarova’dan oluşan üçüncü takım ve kuaför Çetin Köroğlu, makyöz Fatma Demirci, model Soshreh AzadBakhsh’tan oluşan dördüncü takım facelight boya uygulaması ve soft makyajlar yapmak için yarıştı.