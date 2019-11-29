29 Kasım Kuaförüm Sensin'de kim elendi? Kuaförüm Sensin puan durumu nedir?

Kuaförüm Sensin puan durumu araştırılıyor.29 Kasım Kuaförüm Sensin’de kim elendi? Sevilen yarışma hafta içi her gün ekrana geliyor. Yarışmada her hafta farklı konseptler yapılıyor. Bu hafta Sevcan-Melek, Veli-Neslihan, Hasan-Tevfik ve Emine-Burak takımları arasında kıran kırana bir rekabet yaşandı. Haberimiz içerisinden Kuaförüm Sensin ile ilgili merak edilenlere ulaşabilirsiniz.

KUAFÖRÜM SENSİN’DE KİM ELENDİ?

29 Kasım'da Emine ve Burak yarışmaya veda etti.

Geçtiğimiz hafta Kuaförüm Sensin’de elenen isim Bilal ve Buse oldu.

KUAFÖRÜM SENSİN PUAN DURUMU NEDİR?

28 Kasım’da Sevcan-Melek 25 puan, Veli-Neslihan 21 puan, Hasan-Tevfik 17 puan, Burak-Emine 9 puan aldılar.

26 Kasım’da Veli ve Neslihan 21 puan ile birinci oldu. Burak ve Emine ise 20 puan ile ikinci sırada Hasan ve Tevfik 17 puan, Sevcan ve Melek ise 11 puan aldılar.

25 Kasım’da Sevcan-Melek 23 puan, Veli-Neslihan 22 puan, Hasan-Tevfik 16 puan, Emine-Burak 13 puan aldılar.