Kuaförüm Sensin puan durumu nedir? 11 Ekim'de Kuaförüm Sensin'de kim elendi?

Kuaförüm Sensin puan durumu araştırılan konular arasında yer alıyor. 11 Ekim’de Kuaförüm Sensin’de kim elendi? Show TV’nin sevilen yarışma programı tüm hızıyla devam ediyor. Kuaförüm Sensin hafta içi her gün yayınlanıyor. Her gün yeni bir saç ve makyaj yapılıyor. Sunuculuğunu Gözde Kansu’nun yaptığı yarışmada puanlamaya göre en düşük puanı alan takım eleniyor. Haberimiz içerisinden puan durumuna ulaşabilir, güncel açıklamaları takip edebilirsiniz.

KUAFÖRÜM SENSİN’DE KİM ELENDİ?

Kuaförüm Sensin'de 11 Ekim'de elenen takım açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.

4 Ekim'de Mete ve Arzu en düşük puanı alarak elendiler.

KUAFÖRÜM SENSİN PUAN DURUMU

10 Ekim’de Hayat ve Özlem 24 puan, Sıla ve Mira 24 puan aldı. Bilal ve Buse 19 puan alırken, Ateş ve Burcu 9 puan ile sonuncu oldu.

9 Ekim’de Hayat ve Özlem 26 puan alarak birinci oldular. Sıla ve Mira 19 puan, Bilal ve Buse 16 puan aldılar. Gün sonuncusu 10 puan alan Burcu ve Ateş oldu.

8 Ekim’de 30 puan alan Burcu ve Ateş birinci oldu. 18 puan alan Bilal ve Buse ikinci sırada, 17 puan alan Hayat ve Özlem üçüncü sırada, 14 puan alan Sıla ve Mira ise sonuncu sırada yer aldı.

KUAFÖRÜM SENSİN PROGRAMI FORMATI NEDİR?

Yarışmada en doğru saçı, en doğru makyajı yapacağını iddia eden kuaför ve makyözler aranıyor.

Bir kuaför ve bir makyözden oluşan takımların yarıştığı rekabeti bol stüdyo yarışma programı Kuaförüm Sensin hafta içi her gün saat 13.00'de Show TV'de yayınlanıyor.

Kendine güvenen, 'En iyi saçı-makyajı ben yaparım!' diyen kuaförler ve makyözler büyük ödülün sahibi olmak için yarışmaya hazırlanıyor. Kuaförüm Sensin’de maharetlerini sergiliyor kuaför ve makyözler büyük ödülü kazanmak için hayatının en iyi saçı ve makyajını yapıyor.