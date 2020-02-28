Kuaförüm Sensin bugün yok mu? Kuaförüm Sensin neden yok? İşte Show Tv yayın akışı

Kuaförüm Sensin bugün yok mu? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Hafta içi hergün Show Tv ekranlarında yayınlanan ve Cuma günleri haftanın finalini yapan Kuaförüm Sensin bugün ekranlara gelmedi. İzleyiciler yarışma ile ilgili arama yapmaya başladı. 28 Şubat Show Tv yayın akışına haberimizden ulaşabilirsiniz.

KUAFÖRÜM SENSİN BUGÜN YOK MU?

İdlib'de Suriye rejiminin hain saldırısı sonrası 33 askerimiz şehit oldu. Bu nedenle Kuaförüm Sensin'in yeni bölümü ekranlara gelmesi.

KUAFÖRÜM SENSİN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kuaförüm Sensin yeni bölümün hafta başında yayınlanması bekleniyor. Final bölümü ile ilgili bir gelişme olması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.





SHOW TV YAYIN AKIŞI

Saat 12:30 : Zemheri (Tekrar)

Saat 15:15 : Ramo (Tekrar)

Saat 18:45 : Show Ana Haber

Saat 20:00 : Kod Adı: Ressam

Saat 22:15 : Lüften Beklemede Kal

Saat 23:45 : Kod Adı: Ressam

Saat 02:00 : Çukur (Tekrar)

Saat 04:45 : Zemheri (Tekrar)