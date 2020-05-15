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Kral Lear televizyon ekranlarında

Kral Lear televizyon ekranlarında

Kral Lear filminin konusu nedir? Yaşlanmakta olan Kral Lear, topraklarını 3 kızı arasında paylaştırmaya karar verir.

Yaşça büyük olan kızları Goneril ve Regan, süslü sözlerle kralın aklını çelerken, en küçük kızı Cordelia ise ablalarının entrikaları sonucunda babası tarafından reddedilir. Onu gerçekten seven tek kızını uzaklara gönderen ve dalavereci, çıkarcı kızlarına ülkeyi teslim eden kral, bu kararı ile hem kendisinin hem de ülkesinin kaderini mühürler. Kralın kararı, trajediyi ve felaketleri beraberinde getirecektir...

Yönetmen: Richard Eyre

Oyuncular: Anthony Hopkins, Emma Thompson, Emily Watson


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