Kral Arthur Kılıç Efsanesi Tv'de ilk kez yayınlanıyor! Kral Arthur Kılıç Efsanesi filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

Kral Arthur Kılıç Efsanesi filmi Tv’de ilk kez yayınlanıyor! Yönetmenliğini Guy Ritchie’nin üstlendiği Kral Arthur Kılıç Efsanesi filmi oyuncu kadrosunda Charlie Hunnam, Eric Bana, Djimon Hounsou, Jude Law gibi isimler yer alıyor. Henüz küçük bir çocukken babası öldürülen Arthur’un yerine amcası Vortigern tahta geçiyor. Sokaklarda büyüyen Arthur babasını öldüren Vortigern’i öldürüp hakkı olduğu krallığı kazanmaya çalışacaktır. İşte Kral Arthur : Kılıç Efsanesi filmi konusu ve oyuncuları

KRAL ARTHUR : KILIÇ EFSANESİ FİLMİ KONUSU NE?

Kral Artuhr Kılıç Efsanesi filmi konusu: Arthur henüz çocukken babası öldürüldüğünde, amcası Vortigern tahta geçer. Doğuştan kazanılan bu hakkı kendisinden çalınan ve kim olduğuna dair hiçbir fikri olmayan Arthur ise şehrin arka sokaklarında, ekmeğini taştan çıkaran biridir. Ancak bir kez kılıcını taştan çektiğinde, bütün hayatı alt üst olur ve hoşuna gitse de gitmese de gerçek mirasına sahip çıkmak zorunda kalacaktır.

Yönetmenliğini Guy Ritchie'nin üstlendiği filmin senaryosu ise Joby Harold'a ait. Charlie Hunnam'ın Kral Arthur'u canlandırdığı filmde ayrıca Jude Law, Djimon Hounsou ve Eric Bana da yer alıyor.

KRAL ARTHUR : KILIÇ EFSANESİ OYUNCULARI

Kral Arthur Kılıç Efsanesi filmi oyuncu kadrosunda; Charlie Hunnam , Astrid Bergès-Frisbey, Jude Law, Djimon Hounsou, Eric Bana, Aidan Gillen, Katie McGrath ve Freddie Fox gibi isimler yer alıyor.