Köyden İndim Şehire ne zaman çekildi? Köyden İndim Şehire konusu ne, oyuncuları kim?

Köyden İndim Şehire ne zaman çekildi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yeşilçam'ın en çok sevilen komedi filmlerinden biri olan Köyden İndim Şehire, bu akşam televizyon izleyicileri ile buluşuyor. Usta yönetmen Ertem Eğilmez tarafından çekilen Köyden İndim Şehire filmi ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Film, 1974'te usta yönetmen Ertem Eğilmez tarafından çekildi.

KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE KONUSU NE?

Pek de yolunda gitmeyen İstanbul macerasından sonra köylerine dönen Saffet, Himmet, Hayret ve Gayret defineyi kendi tarlalarında bulunca bir anda hayallerine kavuştuklarını düşünürler. Ankara’da yaşayan Hemşehrileri Kuyumcu Ali Rıza’ya altınları bozdurup paraya çevirmeye giderler. Kuyumcu Ali Rıza bu Kayserili cengaverleri ilk gördüğünde sıradan biri sanıp sürekli dükkanından kovdurur (ilk gelişte dükkanda değildir). Daha sonra asıl niyetleri ortaya çıkınca işi evinde kendi odasında ağırlamaya kadar götürür (hanımı ve baldızı buna karşı çıkar ya…) Nitekim Ali Rıza ne altınlardan pay kapabilmiştir, ne de çocukların evini talan etmesine mani olabilmiştir.

KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE OYUNCULARI KİM?

Kemal Sunal – Saffet

Zeki Alasya – Himmet

Metin Akpınar – Hayret

Halit Akçatepe – Gayret

Mine Mutlu – Ali Rıza Emmi’nin Baldızı

Perran Kutman – Gülsüm

Meral Zeren – Emine

Tekin Akmansoy – Ali Rıza Emmi (Akçakayalı)

Leman Çıdamlı – Ali Rıza Emmi’nin Eşi

Mete İnselel – Resepsiyon Görevlisi

Oya Alasya – Himmet’in Eşi.