Korkusuz Korkak filmi kaç yılında çekildi? Korkusuz Korkak oyuncuları kimler? Konusu ne?
Başrollerinde sevilen oyuncu Kemal Sunal’ın yer aldığı Korkusuz Korkak filmi yoğun ilgi görüyor. Mülayim karakterini canlandıran Sunal, her zaman olduğu gibi yine izleyenlerine keyifli ve eğlenceli dakikalar yaşatmayı başarıyor. Korkusuz Korkak filmi kaç yılında çekildi? sorusu filmi izleyen vatandaşların merak ettiği konular arasında yerini almış durumda. Peki, Korkusuz Korkak oyuncuları kimler, konusu ne?
Yönetmenliğini Natuk Baytan’ın üstlendiği Korkusuz Korkak filminin başrollerinde Türk Sineması’na adını altın harflerle kazımış Kemal Sunal yer alyor. Kemal Sunal filmde Mülayim isimli karakteri canlandırıyor. Hastaneye tahlil yaptırmaya giden Mülayim’in tahlil sonuçları başka bir hastanınkiyle karışır. Doktor, Mülayim’e 6 aylık ömrü kaldığını söyler. İşte her şey buradan sonra başlar. Korkusuz Korkak filminin nerede çekildiği de araştırılmaya başlandı. İşte Korkusuz Korkak filmi oyuncuları ve konusu
KORKUSUZ KORKAK KONUSU
Bir şirkette memur olarak çalışan Mülayim'in sıradan bir hayatı vardır. Ancak onun bu sıradan hayatı, bir gün hastaneye tahlil yaptırmak için gitmesiyle bambaşka bir hal alır. Kendisini gayet sağlıklı hisseden Mülayim, doktorun kendisine altı aylık ömrünün kaldığını söylemesiyle büyük bir yıkıma uğrar. Hiçbir tedavi imkanının olmadığını öğrenen Mülayim, o andan itibaren kalan günlerini korkusuz bir şekilde yaşamaya başlar. Hayatta artık yapacak hiçbir şeyi kalmayan Mülayim, öleceği günü beklemekten sıkılınca çareyi kendisini öldürmek için bir kiralık katil tutmakta bulur. Ne şekilde ölmek istediğini kiralık katile anlatarak onunla anlaşan Mülayim, bu sırada hayatının ikinci şoku ile karşı karşıya kalır. Tahlil sonuçlarında bir yanlışlık olduğunu ve son derece sağlıklı olduğunu öğrenen Mülayim, bu sefer canını kiralık katilden korumak zorunda kalır.
KORKUSUZ KORKAK FİLMİ KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?
Korkusuz Korkak filmi 1979 yılında çekilmiştir.
KORKUSUZ KORKAK FİLMİ OYUNCULARI
Kemal Sunal
Ayşin Atav
Turgut Özatay
Nejat Gürçen
Hikmet Taşdemir
Ajlan Aktuğ
Zeki Alpan
Yadigar Ejder