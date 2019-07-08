Korkusuz Korkak filmi kaç yılında çekildi? Korkusuz Korkak oyuncuları kimler? Konusu ne?

Yönetmenliğini Natuk Baytan’ın üstlendiği Korkusuz Korkak filminin başrollerinde Türk Sineması’na adını altın harflerle kazımış Kemal Sunal yer alyor. Kemal Sunal filmde Mülayim isimli karakteri canlandırıyor. Hastaneye tahlil yaptırmaya giden Mülayim’in tahlil sonuçları başka bir hastanınkiyle karışır. Doktor, Mülayim’e 6 aylık ömrü kaldığını söyler. İşte her şey buradan sonra başlar. Korkusuz Korkak filminin nerede çekildiği de araştırılmaya başlandı. İşte Korkusuz Korkak filmi oyuncuları ve konusu

KORKUSUZ KORKAK KONUSU

Bir şirkette memur olarak çalışan Mülayim'in sıradan bir hayatı vardır. Ancak onun bu sıradan hayatı, bir gün hastaneye tahlil yaptırmak için gitmesiyle bambaşka bir hal alır. Kendisini gayet sağlıklı hisseden Mülayim, doktorun kendisine altı aylık ömrünün kaldığını söylemesiyle büyük bir yıkıma uğrar. Hiçbir tedavi imkanının olmadığını öğrenen Mülayim, o andan itibaren kalan günlerini korkusuz bir şekilde yaşamaya başlar. Hayatta artık yapacak hiçbir şeyi kalmayan Mülayim, öleceği günü beklemekten sıkılınca çareyi kendisini öldürmek için bir kiralık katil tutmakta bulur. Ne şekilde ölmek istediğini kiralık katile anlatarak onunla anlaşan Mülayim, bu sırada hayatının ikinci şoku ile karşı karşıya kalır. Tahlil sonuçlarında bir yanlışlık olduğunu ve son derece sağlıklı olduğunu öğrenen Mülayim, bu sefer canını kiralık katilden korumak zorunda kalır.

KORKUSUZ KORKAK FİLMİ KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

Korkusuz Korkak filmi 1979 yılında çekilmiştir.

KORKUSUZ KORKAK FİLMİ OYUNCULARI

Kemal Sunal

Ayşin Atav

Turgut Özatay

Nejat Gürçen

Hikmet Taşdemir

Ajlan Aktuğ

Zeki Alpan

Yadigar Ejder