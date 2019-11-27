Konuralp Bey kimdir, tarihteki önemi nedir? Kuruluş Osman Konur Alp (Eren Vurdem) kimdir?

“Konuralp Bey kimdir?” sorusu araştırılıyor. Kuruluş Osman Konur Alp (Eren Vurdem) kimdir? Geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle ekrana gelen, yapımcılığını Bozdağ Film'in üstlendiği, başrolünü Burak Özçivit'in oynadığı Kuruluş Osman'ın kadrosuna Eren Vurdem’de katıldı. En son Söz dizisinde Ateş karakterine hayat veren başarılı oyuncu Vurdem,i Osman Gazinin yanında efsane denilecek nitelikte arkadaşlarından biri olan Konuralp Beye hayat verecek.

KONURALP BEY KİMDİR?

Osman Gazi'nin en meşhur silah arkadaşlarındandır. Başlangıçtan itibaren Osman Gazi ile beraber tüm savaşlara katıldı. Orhan Gaziyi seferlerde tek bırakmaması için Konur Alp'i görevlendirdi.

Konur Alp, İznik fethinin hazırlıkları sırasında muhtemelen 1328 yılında vefat etti. Naşı Konurapa'ya defnedildi. Hammer'in ifadesiyle harp sevkiyatlarında defalarca çiğnedikleri topraklar şimdi onun na'şını örtüyordu.

Halen Düzce'ye bağlı bir kasabanın merkezi olan Konuralp adını fatihinden almaktadır. Türbe, 1962 yılında betonarme ve kubbeli olarak yapılmıştır.

EREN VURDEM KİMDİR?

Eren Vurdem, 1988 yılında Konya’da doğmuştur.

Eğitimini Haliç Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 2009 yılında rol aldığı Hesaplaşma dizisi ile yaşayan Eren Vurdem; İnadına Aşk, Son Mektup, Şubat ve Şefkat Tepe dizilerinde rol almıştır.

Star Tv ekranlarında yayınlanan; başrolde Tolga Sarıtaş’ın yer aldığı Söz dizisinin kadrosunda yer almakta ve Başçavuş Ateş karakterini canlandırmıştır.