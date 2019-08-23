Kong Kafatası Adası konusu nedir? Kong Kafatası oyuncuları kimler?

Başrollerinde Brie Larson, Tom Hiddleston ve Toby Kebbell’in yer aldığı Kong Kafatası Adası filmi yoğun ilgi görüyor. 23 Ağustos Cuma akşamı Star Tv ekranlarında yayınlanan Kong Kafatası Adası filmi yönetmen koltuğunda Jordan Vogt-Roberts oturuyor. King Kong efsanesinin köklerine inen Kong Kafatası Adası filmi, efsanevi gorilin tarihine bir bakış sağlıyor. Keşifçilerden ve askerlerden oluşan bir ekip, Pasifik'te keşfedilmemiş bir adaya gider fakat efsanevi Kong da dahil olmak üzere canavarların alanına girdiklerinden haberleri yoktur. İşte Kong Kafatası Adası filmi konusu ve oyuncuları

KONG KAFATASI ADASI FİLMİ KONUSU

1970'li yıllarda bir grup uzman, Amerikan hükümetinin desteklediği bir keşif gezisi için Pasifik'te insan eli değmemiş bir adaya çıkmıştır. Ekibin lideri İngiliz James Conrad'dır (Tom Hiddleston). Onun yanında savaş fotoğrafçısı Weaver (Brie Larson), sözleşmeli asker Packard (Samuel L. Jackson) ve hükumet yetkilisi Randa (John Goodman) da vardır. Bu cennet gibi adada devasa bir yaratığın bölgesine girdiklerini ise çok geç farkedeceklerdir. Üstelik adada Kong'dan çok daha ölümcül yaratıklarla karşılacaklardır.

KONG KAFATASI ADASI OYUNCULARI

Başrollerini Oscar ödüllü Brie Larson, Tom Hiddleston ve Toby Kebbell üstleniyor. Filmin yönetmen koltuğunda Jordan Vogt-Roberts otururken, filmin senaryosunda ise Max Borenstein, Derek Connolly,Corey Hawkins ve John Gatins imzası var. Filmin kadrosunda ayrıca Samuel L. Jackson, John Goodman, John C. Reilly ve Corey Hawkins gibi ünlü isimler yer alıyor.