Kong: Kafatası Adası konusu nedir? Kong Kafatası Adası oyuncuları kimler?

Kong: Kafatası Adası filmi bu akşam Tv'de yayınlanıyor. Filmi daha önce izlemeyenler ve yeniden izlemek isteyenler Kong: Kafatası Adası ile ilgili araştırma yapmaya başladı. King Kong serisinin yeniden başlatılması ve Legendary'nin MonsterVerse'deki ikinci filmi olan Kong: Kafatası Adası 2017 ABD yapımıdır. Filmin oyuncuları arasında Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Brie Larson, Corey Hawkins, John Goodman gibi isimler bulunuyor.

KONG: KAFATASI ADASI KONUSU NEDİR?

1970'li yıllarda bir grup uzman, Amerikan hükümetinin desteklediği bir keşif gezisi için Pasifik'te insan eli değmemiş bir adaya çıkmıştır. Ekibin lideri İngiliz James Conrad'dır (Tom Hiddleston). Onun yanında savaş fotoğrafçısı Weaver (Brie Larson), sözleşmeli asker Packard (Samuel L. Jackson) ve hükumet yetkilisi Randa (John Goodman) da vardır. Bu cennet gibi adada devasa bir yaratığın bölgesine girdiklerini ise çok geç fark edeceklerdir. Üstelik adada Kong'dan çok daha ölümcül yaratıklarla karşılacaklardır.

KONG: KAFATASI ADASI OYUNCULARI

Filmin oyuncuları arasında Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Brie Larson, Corey Hawkins, John Goodman gibi isimler bulunuyor.