Kong Kafatası Adası filmi konusu nedir? Kong: Kafatası Adası oyuncuları kimler?
Başrollerini Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson ve Brie Larson’un paylaştığı Kong Kafatası Adası filmi izleyiciyle buluşuyor. King Kong filminin bir başka versiyonu olan Kong Kafatası Adası filmi izleyenlerine heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. Peki, Kong Kafatası Adası filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Kong Kafatası Adası filmi 17 Ekim Perşembe akşamı Star Tv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Filmin yönetmenliğini Jordan Vogt-Roberts üstlenirken oyuncu kadrosunda Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Brie Larson ve John C. Reilly gibi isimler yer alıyor. Dünya tarihindeki en büyük goril olma ünvanını her zaman elinde tutacak olan King Kong’un köklerine indiğimiz Kafatası Adası hikayesinde, askerler ve keşif ekiplerinden oluşan bir gurup insan Pasifik’te daha önce hiçbir insanın ayak basmadığı gizemli topraklara adım atarlar. Fakat burada Kong dahil farklı türde dev canavarların olduğundan hiç haberleri yoktur. İşte Kong Kafatası Adası filmi konusu ve oyuncuları
KONG: KAFATASI ADASI FİLMİ KONUSU
King Kong efsanesinin köklerine inen Kong: Skull Island filmi, efsanevi gorilin tarihine bir bakış sağlıyor.
Keşifçilerden ve askerlerden oluşan bir ekip, Pasifik'te keşfedilmemiş bir adaya gider fakat efsanevi Kong da dahil olmak üzere canavarların alanına girdiklerinden haberleri yoktur.
Başrollerini Oscar ödüllü Brie Larson, Tom Hiddleston ve Toby Kebbell üstleniyor. Filmin yönetmen koltuğunda Jordan Vogt-Roberts otururken, filmin senaryosunda ise Max Borenstein, Derek Connolly,Corey Hawkins ve John Gatins imzası var. Filmin kadrosunda ayrıca Samuel L. Jackson, John Goodman, John C. Reilly ve Corey Hawkins gibi ünlü isimler yer alıyor.
KONG: KAFATASI ADASI OYUNCULARI
Tom Hiddleston Rolü : James Conrad
Samuel L. Jackson Rolü : Preston Packard
Brie Larson Rolü : Mason Weaver
John C. Reilly Rolü : Hank Marlow
John Goodman Rolü : Bill Randa
Corey Hawkins Rolü : Houston Brooks
John Ortiz Rolü : Victor Nieves
Jing Tian Rolü : San