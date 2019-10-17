Kong Kafatası Adası filmi konusu nedir? Kong: Kafatası Adası oyuncuları kimler?

Kong Kafatası Adası filmi 17 Ekim Perşembe akşamı Star Tv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Filmin yönetmenliğini Jordan Vogt-Roberts üstlenirken oyuncu kadrosunda Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Brie Larson ve John C. Reilly gibi isimler yer alıyor. Dünya tarihindeki en büyük goril olma ünvanını her zaman elinde tutacak olan King Kong’un köklerine indiğimiz Kafatası Adası hikayesinde, askerler ve keşif ekiplerinden oluşan bir gurup insan Pasifik’te daha önce hiçbir insanın ayak basmadığı gizemli topraklara adım atarlar. Fakat burada Kong dahil farklı türde dev canavarların olduğundan hiç haberleri yoktur. İşte Kong Kafatası Adası filmi konusu ve oyuncuları

KONG: KAFATASI ADASI FİLMİ KONUSU

King Kong efsanesinin köklerine inen Kong: Skull Island filmi, efsanevi gorilin tarihine bir bakış sağlıyor.

Keşifçilerden ve askerlerden oluşan bir ekip, Pasifik'te keşfedilmemiş bir adaya gider fakat efsanevi Kong da dahil olmak üzere canavarların alanına girdiklerinden haberleri yoktur.

Başrollerini Oscar ödüllü Brie Larson, Tom Hiddleston ve Toby Kebbell üstleniyor. Filmin yönetmen koltuğunda Jordan Vogt-Roberts otururken, filmin senaryosunda ise Max Borenstein, Derek Connolly,Corey Hawkins ve John Gatins imzası var. Filmin kadrosunda ayrıca Samuel L. Jackson, John Goodman, John C. Reilly ve Corey Hawkins gibi ünlü isimler yer alıyor.

KONG: KAFATASI ADASI OYUNCULARI

Tom Hiddleston Rolü : James Conrad

Samuel L. Jackson Rolü : Preston Packard

Brie Larson Rolü : Mason Weaver

John C. Reilly Rolü : Hank Marlow

John Goodman Rolü : Bill Randa

Corey Hawkins Rolü : Houston Brooks

John Ortiz Rolü : Victor Nieves

Jing Tian Rolü : San