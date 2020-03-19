Kolonya Cumhuriyeti nerede çekildi? Kolonya Cumhuriyeti filmi konusu ne, oyuncuları kimler? İşte oyuncu kadrosu!

19 Mart Perşembe akşamı Star Tv ekranlarında yayınlanan Kolonya Cumhuriyeti filmi konusu ve oyuncularıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. “Kolonya Cumhuriyeti filmi nerede çekildi?” sorusu da izleyiciler tarafından merak edip aratılmaya başladı. Filmin oyuncu kadrosunda Çağlar Çorumlu, Büşra Pekin, Ersin Korkut ve Gülhan Tekin yer alırken yönetmen koltuğunda Murat Kepez oturuyor. İşte Kolonya Cumhuriyeti filmi konusu ve oyuncuları...



KOLONYA CUMHURİYETİ FİLMİ KONUSU

Dünyaya gelen uzaylılara karşılama yapılır. Kolonya'ya iniş yapan uzaylı yerel halkın büyün sevgisiyle karşılanır ancak bir kaza olur ve kutlamalar sırasında uzay mekiği yerle yeksan olur. Kolonya'da bir müddet konaklamak zorunda kalan uzaylı ile yerel halkın arasında da kahkaha dolu bir macera başlar. Uzaylının inişiyle birlikte Amerika da tepkisiz kalmaz ve beş bin nüfuslu beldeye savaş açar. Artık işler iyice karşıacaktır...

BKM'nin yapımcılığında hayata geçen Kolonya Cumhuriyeti, Dedemin Fişi, Çarşı Pazar sinema filmlerinin senaristi olarak tanınan Murat Kepez'in de ilk uzun metraj sinema filmi. Komedi türündeki yerli filmde Çağlar Çorumlu, Uğur Bilgin, Mahir İpek gibi isimler yer alıyor.

KOLONYA CUMHURİYETİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Başrollerini Büşra Pekin ve Çağlar Ertuğrul’un paylaştığı Kolonya Cumhuriyeti filmi çekimleri Muğla’nın Dalaman, Köyceğiz ve Akyaka beldelerinde gerçekleştirilmiştir. Filmi toplamda 1.114.318 kişi seyretmiştir.

KOLONYA CUMHURİYETİ OYUNCULARI

Kolonya Cumhuriyeti filmi oyuncu kadrosunda Çağlar Çorumlu, Büşra Pekin, Ersin Korkut, Gülhan Tekin, Mahir İpek, Uğur Bilgin, Öner Ateş ve Hakan Ummak yer alıyor.