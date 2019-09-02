Kod Adı Ressam filmi konusu nedir? Kod Adı: Ressam oyuncuları kimler?

Kod Adı Ressam filmi Show Tv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Aksiyon ve polisiye türüyle izleyicilerin dikkatini çekmeyi başaran film Hong Kong’da geçiyor. Hong Kong polisi, çevreye korku yaratmış olan ”Ressam” kod adlı birinin ele başını yürüttüğü çeteyi bulup ele geçirmek için çalışmalar başlatmıştır. ”Ressam” kim olduğunu bulmak için polis teşkilatına Lee Man’ı işe sokar. Lee Man, çetenin üyelerinden birisidir. İşte Kod Adı Ressam filmi konusu ve oyuncuları

KOD ADI RESSAM FİLMİ KONUSU

Hong Kong polisi, Ressam takma adıyla bilinen sahte para uzmanı bir çetenin liderini arar. Çete işinde o kadar yeteneklidir ki gerçek parayla sahte para arasında ayrım yapmak neredeyse imkansızdır. Polis, Ressam’ın gerçek kimliğini bulmak için hayatta kalan tek çete üyesi Lee Man’in vereceği bilgilerden yararlanmak ister. 2018 Çin – Hong Kong ortak yapımı Kod Adı Ressam filmi yönetmen Felix Chong tarafından yönetilmektedir. Aksiyon, suç ve gizem türündeki Kod Adı: Ressam filmi 5 ödüle sahiptir.

KOD ADI RESSAM FİLMİ OYUNCULARI

Kod Adı Ressam filmi oyuncu kadrosunda Yun-Fat Chow, Aaron Kwok, Jingchu Zhang, Catherine Chau, David Yang ve Kai Chi Liu yer alıyor.