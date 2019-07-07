Kod Adı Olympus filmi konusu ne? Kod Adı Olympus filmi oyuncuları kim?

Hafta sonu güzel ve keyifli film seyretmek isteyen vatandaşlar Kod Adı Olympus filmini aramaya başladı. Saat 20:00’da Kanal D ekranlarında yayınlanacak film, aksiyon ve çatışma sahneleri ile kendini izletmeyi başarıyor. Filmin başrolünde Gerard Butler yer alırken kadroda kendisine Aaron Eckhart, Ashley Judd ve Morgan Freeman eşlik ediyor. Kod Adı Olympus filmi konusu ve oyuncuları da araştırılan konular arasında yerini almış durumda. İşte Kod Adı Olympus ile ilgili merak edilenler

KOD ADI OLYPMUS FİLMİ KONUSU NE?

Mike Banning, Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı çalışan, özel kuvvetler biriminde görevli bir gizli güvenlik ajandır. Bir akşam Başkan ve eşi bir davete giderlerken yolda trajik bir kaza meydana gelir. Banning'in tek bir simi kurtarma şansı vardır, o da tercihini eşini feda ederek Başkan'dan yana kullanır. Olay sonrası büroda herkes doğru yaptığını söyleyerek Mike'ı desteklese de saha görevinden alınarak masa başı bir işe atanır. Fakat ABD'yi hiç hesapta olmayan büyük bir saldırı beklemektedir. İçeriden köstebeklerin yönettiği terörist bir eylemle Beyaz Saray büyük bir saldırıya ve ihanete uğrar.

Başkan teröristlerce esir alınmıştır ve Pentagon'un eli kolu bağlıdır. Bu olağanüstü koşullar altında tek çareleri Mike'ın cesur ve kahramanca giriştiği kurtarma operasyonuna bağlıdır.

Yönetmenliğini King Arthur, Tears of the Sun ve Training Day gibi aksiyon filmlerinden tanıdığımız Antoine Fuqua'ın üstlendiği filmin senaryosu ise ilk yapımlarına imza atan Creighton Rothenberger ve Katrin Benedikt ikilisine ait.

KOD ADI OLYMPUS FİLMİ OYUNCULARI

Kod Adı Olypmus filminin başrolünde Gerard Butler yer alırken kadroda kendisine Aaron Eckhart, Ashley Judd ve Morgan Freeman eşlik ediyor. Filmde yer alan diğer oyuncular: Dylan McDermott, Melissa Leo, Rick Yune, Robert Foster.

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